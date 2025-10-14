  1. دانش و فناوری
مخالفت مجلس با تبدیل سازمان هوش مصنوعی به ستاد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مخالفت نمایندگان با پیشنهاد تبدیل سازمان ملی هوش مصنوعی به ستاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، احمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره جریان بررسی طرح ملی هوش مصنوعی گفت: تصویب این طرح به استحکام بنیان حکمرانی هوش مصنوعی در کشور کمک می‌کند. اگر این طرح در مجلس تصویب شود، جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی محکم‌تر خواهد شد.

رستمی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته، هوش مصنوعی را در ساختار حکمرانی خود تثبیت کرده‌اند. ما نیز نباید در ابتدای مسیر، جایگاه این حوزه را تنزل دهیم. سازمان ملی هوش مصنوعی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و مجلس نیز با پیشنهاد تبدیل آن به ستاد مخالفت کرد.

عزم نمایندگان بر این است که سازمان ملی هوش مصنوعی در جایگاه فعلی خود باقی بماند و تنزل نیابد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جلسه امروز عنوان کرد: امروز روز مهمی در بررسی این طرح بود، در این جلسه ماده ۲ در دستور کار قرار گرفت. نخستین پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یکی از نمایندگان، به‌نوعی گذار برای سازمان هوش مصنوعی محسوب می‌شد. بر اساس این پیشنهاد، سازمان هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی قرار می‌گرفت و به‌عنوان یک ستاد فعالیت می‌کرد. اما برنامه ما این بود که این سازمان به‌عنوان یک نهاد قوی، زیر نظر ریاست‌جمهوری و در سطحی بالاتر از چند وزارتخانه فعالیت کند. نمایندگان محترم مجلس نیز به این پیشنهاد رأی ندادند.

رستمی ادامه داد: جلسه بعدی بررسی پیشنهادات برای ماده ۲ احتمالاً فردا برگزار می‌شود، ماده سوم نیز هفته آینده بررسی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: در جلسه قبل، ماده ۱ به تصویب رسید و پیشنهاداتی نیز برای آن مطرح شد. برخی از پیشنهادات رأی نیاوردند و برخی دیگر توسط نمایندگان کنار گذاشته شدند. در نهایت، ماده ۱ مصوب شد.

      چرا اونهایی که دنبال تضعیف و ستاد کردن هوش مصنوعیند اینقدر پیگیرند ،واقعا چرا هوش مصنوعی براشون مهم شده ،از حالا باید برود جز مجموعه نظامی و زیر نظر اطلاعات باشه ، مواظب نفوذ در این رشته و رخنه در سیستم موشکی باشید ،سالها پیش رخنه در اتمی هم همین شباهتها را داشت ،تخلیه اطلاعاتی و شناخت افراد مهم و ...‌کلا نباید همه را همه جا راه داد حتی روسای جمهور و مجلس و ...هم از ورود به بخشهای نظامی منع شوند چه رسد به فلان شخص مهم ،هر کس دنبال وظایف خود باشد نه سرکشی ،اسرار با دانستن این و ان افشا میشود .
      این رشته در اینده ای نه چندان دور از اتمی و فضایی مهمتر میشود و بدنبال زدن لون در کشورند ،از الان مخفیش کنید و فقط یک مدل دکور جلو چشم داشته یاشید ،نشون ندید پیشرفت را ،تا جایی که نتونند جلویتان را بگیرند ،مثل حالتی که الان چین پیدا کرده ،کلا دست و پای امریکا را گذاشته درکاسه اب حنا ،

