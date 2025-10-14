طرح ملی توسعه هوش مصنوعی از دستور کار مجلس خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار خارج شدن طرح ملی توسعه هوش مصنوعی از دستور کار مجلس شد.

متن نامه به شرح زیر است؛

اندیشمند ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی



با سلام و احترام ضمن آرزوی سلامتی و دوام توفیقات روزافزون الهی؛ همانگونه که استحضار دارید توسعه توانمندیهای کشور در حوزه هوش مصنوعی به جد از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی مورد تأکید قرار گرفته است که در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده تشکیل شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی و «سند ملی هوش مصنوعی را در جلسه ۹۰۱ مورخ ١٤٠٣/۰۳/۲۹ تصویب و ابلاغ نموده است.

همچنین هیأت محترم وزیران در سند ستاد فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را جلسه ۱٤٠٤/٠٢/٢٤ تصویب و ابلاغ نموده است. در این راستا با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت وزیران در زمینه هوش مصنوعی از یکسو و تجربه یک سال گذشته و نظرات کمیسیون‌های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی در این زمینه از سوی دیگر خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید تا زمان بررسی جامع موضوع در جلسه مشترک کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور؛ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی از دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی خارج شود.

والامر الیکم

عبد الحسین