  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

باقرزاده:آمادگی دانش‌آموزان سرعین در زلزله از اولویت‌ مدیریت بحران است

باقرزاده:آمادگی دانش‌آموزان سرعین در زلزله از اولویت‌ مدیریت بحران است

اردبیل-فرماندار شهرستان سرعین گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، آموزش صحیح و تمرین مداوم است که ضمن افزایش آگاهی دانش‌آموزان، موجب تقویت فرهنگ ایمنی می‌شود.‌

به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده ظهر سه شنبه در یکی از مدارس مجری طرح، با تاکید بر اهمیت آموزش‌های ایمنی در سنین پایین اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، آموزش صحیح و تمرین مداوم است. برگزاری این مانورها در مدارس، ضمن افزایش آگاهی دانش‌آموزان، موجب تقویت فرهنگ ایمنی در خانواده‌ها نیز می‌شود.

وی افزود: هماهنگی دستگاه‌های امدادی، آموزش و پرورش، هلال احمر و مدیریت بحران شهرستان در اجرای این مانور، نشان از عزم جدی مجموعه شهرستان برای افزایش تاب‌آوری در برابر حوادث دارد.

فرماندار شهرستان سرعین بیان کرد: دانش‌آموزان نحوه پناه‌گیری ایمن، خروج اضطراری و اقدامات اولیه پس از وقوع زلزله را به‌صورت عملی تمرین کردند.

کد خبر 6621981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها