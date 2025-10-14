به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده ظهر سه شنبه در یکی از مدارس مجری طرح، با تاکید بر اهمیت آموزشهای ایمنی در سنین پایین اظهار کرد: یکی از مهمترین راههای کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، آموزش صحیح و تمرین مداوم است. برگزاری این مانورها در مدارس، ضمن افزایش آگاهی دانشآموزان، موجب تقویت فرهنگ ایمنی در خانوادهها نیز میشود.
وی افزود: هماهنگی دستگاههای امدادی، آموزش و پرورش، هلال احمر و مدیریت بحران شهرستان در اجرای این مانور، نشان از عزم جدی مجموعه شهرستان برای افزایش تابآوری در برابر حوادث دارد.
فرماندار شهرستان سرعین بیان کرد: دانشآموزان نحوه پناهگیری ایمن، خروج اضطراری و اقدامات اولیه پس از وقوع زلزله را بهصورت عملی تمرین کردند.
