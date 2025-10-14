قبادی: مانور پاسخ هلال احمر به زلزله ۶ ریشتری در شهرستان نیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قبادی صبح سه‌شنبه در مانور زلزله در روستای دیمان اظهار کرد: این مانور به‌منظور تمرین آمادگی امدادی، افزایش سرعت عمل و توان عملیاتی نیروهای امدادی، پرسنل، داوطلبان و جوانان جمعیت هلال‌احمر شهرستان نیر و دستگاه‌های عضو مدیریت بحران شهرستان، با سناریویی از پیش طراحی‌شده و بدون اطلاع قبلی از زمان و مکان، توسط فرمانداری به‌عنوان رئیس مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

وی افزود: ایران یکی از پرحادثه‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و در دهه‌های گذشته بیش از ۳۳ نوع حادثه طبیعی، به‌ویژه زلزله را تجربه کرده است.

فرماندار نیر ادامه داد: شهرستان نیر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تجربه حوادثی نظیر سیل، زلزله، غرق‌شدگی و سوانح کوهستانی را در کارنامه دارد.

قبادی هدف از اجرای این مانور بزرگ را ارتقا مهارت‌ها، بهبود عملکرد دستگاه‌های عضو مدیریت بحران شهرستان در مواجهه با زلزله‌ای فرضی به بزرگی ۶ ریشتر، ارزیابی عملکرد تیم‌های عملیاتی براساس شرح وظایف، بررسی همه ابعاد حادثه، شناسایی نقاط قوت و ضعف، و تلاش برای حفظ و بهبود آن‌ها عنوان کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد نیروهای مدیریت بحران در این مانور، رضایت‌بخش و قابل قبول ارزیابی شد.