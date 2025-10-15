به گزارش خبرگزاری مهر، باقر باقرزاده شامگاه چهارشنبه از مهار کامل آتشسوزی پروژه در حال احداث شرکت باغمیشه خبر داد و اظهار کرد: بهدلیل بروز نقص فنی در ژنراتور برق، جرقهای ایجاد و به مخزن سوخت گازوئیل سرایت کرده که موجب آتشسوزی و انتشار دود غلیظ در محوطه ساختمان در حال احداث شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای آتشنشانی شهرداری سرعین با حضور در محل، عملیات اطفا را آغاز و در کوتاهترین زمان ممکن حریق را بهطور کامل مهار کردند.
فرماندار سرعین با اشاره به مصدومیت چند نفر از کارگران گفت: در جریان این حادثه پنج نفر بر اثر استنشاق دود دچار خفگی شده، که با حضور سریع نیروهای اورژانس، احیا و چهار نفر از آنها برای بررسی وضعیت جسمانی با اتوبوس آمبولانس به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل گردیدند که دو نفر از مصدومان پس از معاینه مرخص و دو نفر دیگر برای بررسی بیشتر به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انتقال یافتند.
باقرزاده ضمن قدردانی از نیروهای امدادی و آتشنشانی تصریح کرد: حال عمومی مصدومان رضایتبخش است و کارشناسان مربوطه در حال بررسی دقیق علت بروز حادثه هستند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با رعایت کامل نکات ایمنی در محیطهای کاری، دیگر شاهد بروز چنین حوادث تلخی در سطح شهرستان نباشیم.
