اسلام و مسیحیت ارتدوکس نسبت به سقط جنین از منظر اخلاقی چه نظری دارند؟

به گزارش خبرنگار مهر، دومین پیشنشست علمی همایش بینالمللی تحلیلهای اخلاقی حامیان جنین با عنوان «تحلیلهای اخلاقی سقط جنین در اسلام و مسیحیت ارتدوکس» با حضور صاحبنظران مسلمان و مسیحی برگزار میشود.
النا سرگیونا روگاتینا استاد گروه مطالعات اسلامی حوزه علمیه ارتدوکس قازان، کشیش نیکیتا کوزننتسف رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس قازان روسیه، ولادیمیر روگاتین رئیس گروه مطالعات اسلامی در دانشکده الهیات ارتدوکس قازان و حجتالاسلام علیرضا آلبویه دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سخنرانان این مراسم هستند.
این نشست روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن همایشهای غدیر شهر قم به صورت حضوری و نیز به صورت مجازی از طریق لینک http://dte.bz/philconf برگزار خواهد شد.
