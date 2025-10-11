مطالعه تطبیقی اخلاق خانواده، پزشکی و زیستی در اسلام و مسیحیت

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش بینالمللی «مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت» با حضور اندیشمندان و صاحبنظران ایرانی و خارجی، روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در قم، سالن شیخ طوسی برگزار میشود.
در این مراسم، حجج اسلام احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، نجف لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و محمدتقی سبحانی رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی، به ایراد سخن میپردازند.
همچنین در بخش بینالمللی این همایش، دکتر یوسف محمود الصدیقی (معاون مرکز گفتوگوی ادیان دوحه)، کشیش نیکیتا کوزنتسف (رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس قازان روسیه) و کشیش گریگوری نرسیسیان (روابط عمومی شورای خلیفهگری ارامنه) سخنرانی خواهند کرد.
برنامه اختتامیه شامل رونمایی از آثار علمی همایش و ارائه دستاوردهای کمیسیونهای تخصصی با محورهای «زیست اخلاقی»، «اخلاق پزشکی»، «تعامل با دیگری دینی» و «اخلاق خانواده» است که در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه در سالن همایشهای غدیر قم برگزار میشود.
این همایش بینالمللی به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با همکاری مرکز گفتوگوی ادیان و تمدنها، پژوهشکده قرآن و حدیث و بنیاد ابنسینا روسیه برگزار میشود.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی icethics.isca.ac.ir/fa یا شماره تماس ۰۹۱۳۹۷۸۱۵۴۴ مراجعه کنند.
