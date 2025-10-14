به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کاظمیان معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح تفکیک خدمات نظافت بزرگراهها از مناطق شهری گفت: این تصمیم با مجوز هیأت مدیره سازمان و بهمنظور تمرکز بر نگهداشت محورهای بزرگراهی اتخاذ شد تا کیفیت خدمات در این بخش حیاتی شهر ارتقا یابد. در حال حاضر، دو پیمانکار تخصصی در پهنههای شرق و غرب تهران با بیش از ۷۰۰ نیروی ایرانی و ماشینآلات مکانیزه مشغول فعالیت هستند و ارزیابیها نشان میدهد کیفیت نظافت در بزرگراهها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بهبود یافته است.
به گفته کاظمیان، در این طرح، بازدیدهای میدانی مستمر علاوه بر ناظران سازمانی توسط شخص شهردار تهران، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران و مدیرعامل نیز انجام میشود تا عملکرد پیمانکاران بهصورت روزانه رصد شود. به طوریکه استقبال گسترده شهروندان و بازخوردهای مثبت تماسهای مردمی نشان میدهد این تغییر ساختاری توانسته رضایت عمومی را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماندشهرداری تهران با بیان اینکه یکی از مهمترین تفاوتهای این طرح با قراردادهای پیشین، نوسازی کامل ماشینآلات و استفاده از تجهیزات مکانیزه جدید مانند جاروب و جدولشو است که با استانداردهای ایمنی HSE منطبق شدهاند، خاطرنشان کرد: ماشینآلات سنگین بین ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح وارد مدار میشوند تا با کمترین ترافیک، عملیات رفتوروب انجام شود. نصب چراغهای LED بر روی لباس پاکبانان و تجهیزات کار ازجمله نشانهای کله قندی نیز نقش مؤثری در افزایش ایمنی نیروهای خدماتی داشته است.
کاظمیان همچنین با اشاره به آغاز عملیات لایروبی انهار و نظافت تونلهای اصلی شهر از جمله نیایش، توحید و صدر گفت: با آغاز فصل بارندگی، لایروبی انهار بهصورت کامل تا پایان ماه انجام خواهد شد. هدف ما حرکت به سمت شهری تماممکانیزه در حوزه نظافت و نگهداشت است تا پایتخت همواره در شأن جایگاه نام و نقش خود بدرخشد.
