به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر به نقل از روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران؛ داوود گودرزی معاون شهردار تهران با اشاره به درگذشت چهار پاکبان در سانحه تصادف، اظهار کرد: طبق گزارش پلیس راهور که مکتوب به ما اعلام شده است، صددرصد تقصیر بر عهده راننده مورد نظر بوده است و هیچ سهم تقصیری برای دیگری از جمله شهرداری در نظر گرفته نشده است؛ چرا که راننده متواری که بعداً دستگیر شد، بدون گواهینامه بوده و متأسفانه به دلیل مصرف مشروبات الکلی در حال طبیعی خود نبوده است و سرعت بسیار زیادی داشته است.

وی ادامه داد: بنا بر گزارش پلیس راهور مقصر اصلی این حادثه، صددرصد بر عهده راننده خودروی پارس بوده است. ضمناً طبق گزارش پلیس، خودروی سازمان پسماند در مسیر حرکت با سرعت مجاز قرار داشته و این ادعا که این خودرو در بزرگراه پارک کرده بوده صحت ندارد. همچنین قرار بر این است که در نحوه جابجایی پاکبانان عزیز بازنگری شود و تمهیدات جدیدی در جابجایی این افراد به ویژه پاکبان‌هایی که در نظافت بزرگراهی فعالیت می‌کنند، اندیشیده شود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه «طبق قراردادهای جدید با پیمانکاران بنا شده است که برای نظافت اصلی بزرگراه‌ها تا حد امکان از تجهیزات مکانیزه استفاده کنیم»، گفت: البته نظافت نهرهایی که در بزرگراه‌ها است؛ الزاماً باید از طریق خدمات نیروهای پاکبان استفاده شود، زیرا این نقاط قابلیت استفاده از ماشین آلات مکانیزه را ندارد. بنابراین استفاده از پاکبان و نیروی انسانی صرفاً برای نظافت این نقاط صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: پیش از این برای حفظ و حراست از پاکبانان لباس‌های شبرنگ دار خریداری و به تمامی مناطق تحویل شده است؛ اما برخی از پاکبان‌ها به هر دلیلی از پوشیدن این لباس‌ها اجتناب می‌کنند و به شکل مستمر از لباس‌های شبرنگ دار استفاده نمی‌کنند. بنابراین به تمامی معاونین خدمات شهری مناطق ۲۲ گانه تأکید کرده‌ایم که نظارتشان را بر این موضوع دقیق‌تر کنند و تمامی پاکبان‌هایی که در شب فعالیت می‌کنند، به ویژه تعداد اندکی که در اتوبان‌ها فعالیت می‌کنند، لباس شبرنگ دار داشته باشند.

گودرزی اضافه شد: ضمناً یکی از مراجع تصمیم ساز در این حوزه نیز اصرار داشتند که حتماً نظافت بزرگراهی در شب انجام شود و به ما اجازه نمی‌دادند که در هنگام روز این کار را انجام دهیم، پس از این واقعه تأسف بار، اجازه داده شده است که فعالیت‌ها در ساعات ابتدایی روز نیز انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: مسئولین معاونت خدمات شهری، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و معاونان این سازمان از سوی شهرداری تهران برای دلجویی از خانواده‌های داغدار پاکبانان عزیز در منزل آنها حضور پیدا کردند و ضمن دلجویی از آنان، پیگیر مسائل معیشتی و اداری آن‌ها خواهند بود.