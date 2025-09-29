به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کاظمیان معاون هماهنگی و ارزیابی امورمناطق سازمان مدیریت پسماند با اشاره به اجرای برنامههای حمایتی و انگیزشی برای جذب نیروی ایرانی در بخش رفتوروب گفت: طی دو ماه اخیر بخشی از نیروهای اتباع با کارگران ایرانی جایگزین شدهاند و این روند با جدیت ادامه دارد. به طوری که تاکنون یک هزار نفر نیروی جدید ایرانی جذب شده است که ۷۰۰ نفر در بزرگراهها و ۳۰۰ نفر در سطح مناطق به کار گرفته شدهاند.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و مزایای پاکبانان بهویژه در بخش بزرگراهها یکی از اصلیترین محورهای این برنامه است، تصریح کرد: پاکبانان فعال در بزرگراهها به دلیل سختی کار و شرایط ویژه، حقوقی معادل ۲۵ میلیون تومان دریافت میکنند. سایر نیروها نیز که پیشتر حدود ۱۸ میلیون تومان حقوق میگرفتند، بهزودی با افزایش حقوق به سطح ۲۲ میلیون تومان خواهند رسید.
معاون هماهنگی و ارزیابی امورمناطق سازمان مدیریت پسماند همچنین به اقدامات حمایتی کوتاهمدت برای جذب نیروی ایرانی اشاره کرد و گفت: انتشار فراخوانهای عمومی، هماهنگی با وزارتخانههای کار و کشور، الزام پیمانکاران به استفاده از نیروهای ایرانی و بهبود شرایط اسکان کارگری از دیگر برنامههای در دست اجراست. در همین چارچوب، برای کارگران شهرستانی سرویسهای تردد و شرایط رفاهی مناسب فراهم شده تا دغدغهای بابت رفتوآمد و اسکان نداشته باشند.
کاظمیان در پایان تأکید کرد: علاوه بر اقدامات فوری، اهداف بلندمدتی نیز دنبال میشود که شامل بهکارگیری ماشینآلات تخصصی در حوزه نظافت، اجرای برنامههای آموزشی برای جوانان، جذب مستقیم نیرو توسط شهرداری و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل است. همچنین با همکاری وزارتخانههای ذیربط، اعمال محدودیت قانونی برای اشتغال اتباع و حمایت از صنایع تولیدکننده تجهیزات مکانیزه در دستور کار قرار دارد تا وابستگی به نیروی انسانی در رفتوروب شهری به حداقل برسد.
نظر شما