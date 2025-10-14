  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

سرپرست جدید موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی منصوب شد

سرپرست جدید موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی منصوب شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی حکمی علیرضا نجیمی را به عنوان سرپرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، متن انتصاب علیرضا نجیمی به عنوان سرپرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی از سوی شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر است:

با سلام و احترام؛

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه حفاظت محیط زیست، به موجب این ابلاغ به سمت سریرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می‌شوید.

با عنایت به وظایف قانونی و مأموریت‌های آن دفتر، انتظار می‌رود با بهره گیری از توان کارشناسی، همکاری نزدیک با ادارات کل استانی و استفاده از ظرفیت‌های علمی متخصصان و تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی، در اجرای تکالیف و وظایف محوله کوشا باشید.

امید می‌رود پایبندی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه محیط زیست، گفتمان دولت چهاردهم، تکالیف برنامه هفتم پیشرفت کشور و سایر اسناد و قوانین بالادستی را در طول دوره مسئولیت، مورد توجه قرار دهید.

از درگاه خداوند متعال برای شما موفقیت و بهروزی آرزومندم.

شینا انصاری
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

کد خبر 6622073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها