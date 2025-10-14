سرپرست جدید موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، متن انتصاب علیرضا نجیمی به عنوان سرپرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی از سوی شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر است:



با سلام و احترام؛



نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه حفاظت محیط زیست، به موجب این ابلاغ به سمت سریرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می‌شوید.



با عنایت به وظایف قانونی و مأموریت‌های آن دفتر، انتظار می‌رود با بهره گیری از توان کارشناسی، همکاری نزدیک با ادارات کل استانی و استفاده از ظرفیت‌های علمی متخصصان و تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی، در اجرای تکالیف و وظایف محوله کوشا باشید.



امید می‌رود پایبندی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه محیط زیست، گفتمان دولت چهاردهم، تکالیف برنامه هفتم پیشرفت کشور و سایر اسناد و قوانین بالادستی را در طول دوره مسئولیت، مورد توجه قرار دهید.



از درگاه خداوند متعال برای شما موفقیت و بهروزی آرزومندم.



شینا انصاری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست