به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح سهشنبه در حاشیه بازدید از موزه تاریخ طبیعی محیط زیست چهارمحال و بختیاری، با اشاره به ظرفیتهای علمی و آموزشی این مجموعه، اظهار داشت: موزههای محیط زیستی میتوانند بهعنوان پایگاههای فرهنگی و پژوهشی، نقش مؤثری در آموزش نسل جوان و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت به طبیعت داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختهای محیط زیستی در استانهای کشور، افزود: استان چهارمحال و بختیاری با برخورداری از تنوع زیستی و منابع طبیعی ارزشمند، نیازمند توجه ویژه در حوزه حفاظت و آموزش محیط زیست است.
انصاری با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست، تصریح کرد: آگاهیبخشی عمومی از طریق موزهها، مدارس و رسانهها میتواند زمینهساز تغییر نگرشها و رفتارهای زیستمحیطی در جامعه باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر ضرورت تعامل میان دستگاههای اجرایی، نهادهای علمی و سازمانهای مردمنهاد در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: حفاظت از محیط زیست، مسئولیتی همگانی است که نیازمند همافزایی ملی و منطقهای است.
