  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

نقش بنیاد تعاون در بازتوانی زندانیان

نقش بنیاد تعاون در بازتوانی زندانیان

در جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضائیه، بر نقش بنیاد تعاون در بازتوانی زندانیان و لزوم تدوین برنامه عملیاتی منطبق با سند تحول قضائی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنیاد تعاون زندانیان کشور؛ جلسه بررسی وظایف محوله به بنیاد تعاون زندانیان در چارچوب سند تحول قضائی، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه و رئیس مجمع بنیاد تعاون زندانیان، برگزار شد.

در این نشست، ضیائی‌فرد، مدیرعامل بنیاد، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره بنیاد و معاونین، مدیران قوه قضائیه حضور داشتند و در خصوص محورهای مرتبط با سند تحول قضائی، همکاری بنیاد با سازمان زندان‌ها و وظایف محوله به بنیاد مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. شرکت‌کنندگان بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی، ارتقای زیرساخت‌های اشتغال و حرفه‌آموزی و تقویت هماهنگی میان بنیاد و قوه قضائیه تأکید کردند.

معاون اول قوه قضائیه در سخنان خود با تأکید بر نقش بنیاد تعاون در بازتوانی زندانیان و بازگشت آنان به جامعه، تصریح کرد که فعالیت‌های بنیاد باید با اهداف سند تحول قضائی همسو باشد.

ضیائی فرد، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان نیز ضمن ارائه گزارش از ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بنیاد، بر آمادگی کامل برای اجرایی کردن وظایف محوله و تقویت همکاری با سازمان زندان‌ها تأکید کرد.

سند تحول قضائی، با هدف ارتقای کارایی، شفاف‌سازی و بازتوانی زندانیان تدوین شده و نقش بنیاد تعاون در اشتغال، مهارت‌آموزی، و ایجاد سازوکارهای قانونی و مالی در آن تعیین شده است.

این جلسه نقطه عطفی در تحقق وظایف بنیاد و هماهنگی با قوه قضائیه به شمار می‌رود و مسیر تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای مصوبات آن آغاز شد.

کد خبر 6622080
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها