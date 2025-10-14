به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنیاد تعاون زندانیان کشور؛ جلسه بررسی وظایف محوله به بنیاد تعاون زندانیان در چارچوب سند تحول قضائی، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه و رئیس مجمع بنیاد تعاون زندانیان، برگزار شد.

در این نشست، ضیائی‌فرد، مدیرعامل بنیاد، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره بنیاد و معاونین، مدیران قوه قضائیه حضور داشتند و در خصوص محورهای مرتبط با سند تحول قضائی، همکاری بنیاد با سازمان زندان‌ها و وظایف محوله به بنیاد مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. شرکت‌کنندگان بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی، ارتقای زیرساخت‌های اشتغال و حرفه‌آموزی و تقویت هماهنگی میان بنیاد و قوه قضائیه تأکید کردند.

معاون اول قوه قضائیه در سخنان خود با تأکید بر نقش بنیاد تعاون در بازتوانی زندانیان و بازگشت آنان به جامعه، تصریح کرد که فعالیت‌های بنیاد باید با اهداف سند تحول قضائی همسو باشد.

ضیائی فرد، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان نیز ضمن ارائه گزارش از ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بنیاد، بر آمادگی کامل برای اجرایی کردن وظایف محوله و تقویت همکاری با سازمان زندان‌ها تأکید کرد.

سند تحول قضائی، با هدف ارتقای کارایی، شفاف‌سازی و بازتوانی زندانیان تدوین شده و نقش بنیاد تعاون در اشتغال، مهارت‌آموزی، و ایجاد سازوکارهای قانونی و مالی در آن تعیین شده است.

این جلسه نقطه عطفی در تحقق وظایف بنیاد و هماهنگی با قوه قضائیه به شمار می‌رود و مسیر تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای مصوبات آن آغاز شد.

