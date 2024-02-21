ضرورت تهیه برنامه مدون برای اشتغال زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح کارخانه تولید دوچرخه در زندان قزلحصار، صبح چهارشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها، مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد تعاون کشور و حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز و حشمت الله حیات الغیب، مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین مصدق در این برنامه گفت: بر اساس آموزههای دینی، هدف اصلی زندانها در کشور، عبارت است از اینکه زندانیان را باز اجتماعی و بازپروری کرده و به آغوش جامعه بازگردانند.
وی با اشاره به روند اشتغال آفرینی و حرفه آموزی زندانیان افزود: اگر زندانی بعد از آزادی بتواند کارآفرین و شاغل شود، نرخ بازگشت زندانیان به زندان به حداقل میرسد و در آن زمان است که ما موفق عمل کردهایم.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه، حرفه آموزی و اشتغال زندانیان نیاز به برنامه مدون علمی و عملیاتی دارد که بنیاد تعاون و سازمان زندانها این کار را انجام میدهند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر ضرورت افزایش اشتغال زندانیان گفت: برای تعیین دستمزد زندانیان جلسات زیادی برگزار شده که بررسیها نشان میدهد، میزان دستمزد زندانیان افزایش یافته است.
وی افزود: اگر بتوانیم بر اساس یک برنامه دقیق و منسجم، سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اشتغال زندانیان را افزایش دهیم، به موفقیت زیادی در عرصه اشتغال زندانیان دست پیدا خواهیم کرد که البته همکاران سازمان زندانها و بنیاد تعاون در این مسیر در حال حرکت هستند.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: امیدواریم برنامه مدونی در زمینه اشتغال زندانیان، برای سال آینده تدوین و از فرودین ماه اجرایی شود و هر سه ماه یکبار پس از اجرا، آسیب شناسی شود تا شاخصهای موفقیت در این زمینه افزایش یابد.
حجتالاسلام والمسلمین مصدق گفت: بر اساس آموزههای دینی، مسیر درستی در عرصه اشتغال زندانیان در حال طی شدن است که نیاز به اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه به مردم وجود دارد.
وی گفت: اطلاع رسانی قطعاً به اعتماد سازی و جلب مشارکت مردم و خیران در حوزه اشتغال زندانیان کمک میکند. بازدید دورهای اصحاب رسانه از اقدامات بنیاد تعاون و سازمان زندانها، مهم است و موجب انعکاس کارهای انجام گرفته در این حوزه میشود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: انتظار میرود در سال آینده طرح تحولی جهشی در اشتغال و حرفه آموزی زندانیان مدون شود.
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