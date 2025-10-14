عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت پروژه‌های مترو اظهار کرد: ایستگاه مریم مقدس در خط ۶ مترو تهران پس از سال‌ها تلاش مهندسان و کارگران، آماده بهره‌برداری است. این ایستگاه در تقاطع خیابان‌های استاد نجات‌اللهی و کریمخان زند قرار دارد و به دلیل موقعیت خاص خود، یکی از ایستگاه‌های شاخص این خط محسوب می‌شود.

وی افزود: عملیات اجرایی ایستگاه مریم مقدس از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم آن را در اختیار مردم قرار دهیم. موقعیت مکانی ایستگاه، میان دو ایستگاه پرمسافر میدان هفتم تیر و میدان حضرت ولی‌عصر (عج)، اهمیت آن را دوچندان کرده است. این ایستگاه علاوه بر کارکرد حمل‌ونقلی، در محور فرهنگی خیابان کریمخان نیز قرار دارد و به همین دلیل طراحی آن با حساسیت ویژه انجام شد.

محمدخانی ضمن اشاره به ویژگی‌های فنی پروژه اعلام کرد: ایستگاه در عمق ۳۴ متری زمین ساخته شده و زیربنای آن حدود ۱۱ هزار مترمربع است. برای احداث این مجموعه، بیش از ۱۰۲ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۳۶۰۰ تن آرماتوربندی و ۲۷ هزار مترمکعب بتن‌ریزی انجام شده است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران ادامه داد: ۶ هزار مترمربع سنگ‌کاری در بخش‌های مختلف ایستگاه صورت گرفته تا هم از نظر ایمنی و هم از نظر زیبایی در سطح مطلوب قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم در طراحی این ایستگاه، توجه به منظر شهری و فضای سبز اطراف بود، یادآور شد: تلاش کردیم چشم‌انداز بوستان مجاور ایستگاه حفظ شود و حتی با بازطراحی معماری، جلوه بصری بهتری ایجاد کنیم. به همین دلیل ایستگاه مریم مقدس از نظر معماری داخلی و ورودی‌ها، یکی از متفاوت‌ترین ایستگاه‌های خط ۶ به شمار می‌آید.

محمدخانی درباره انتخاب نام ایستگاه مریم مقدس خاطرنشان کرد: با توجه به همجواری این ایستگاه با کلیسای جامع ارامنه و برای ادای احترام به جامعه مسیحیان و مقام والای حضرت مریم (س)، نام ایستگاه به پیشنهاد مدیریت شهری و تصویب مراجع ذی‌ربط، مریم مقدس انتخاب شد. این اقدام نشان‌دهنده توجه شهرداری تهران به تنوع فرهنگی و دینی در پایتخت است.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه ایستگاه مریم مقدس چه امکاناتی دارد بیان کرد: ایستگاه مریم مقدس با ورودی شمالی و ۱۲ دستگاه پله‌برقی افتتاح می‌شود. ورودی دوم نیز در ابتدای خیابان استاد نجات‌اللهی جنوبی در حال احداث است و پس از تکمیل، ظرفیت جابه‌جایی مسافران را افزایش خواهد داد. این ایستگاه به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند پاسخگوی حجم مسافران مرکز شهر باشد.



وی ضمن اشاره به اهمیت توسعه مترو در تهران اذعان کرد: هر کیلومتر مترو هزینه چند هزار میلیارد تومانی دارد و شهرداری تهران با وجود محدودیت‌های مالی، توانسته روند توسعه خطوط را ادامه دهد. افتتاح ایستگاه مریم مقدس بخشی از بسته افتتاحیه‌های نیمه دوم مهرماه است که شامل چند پروژه دیگر در خطوط ۳ و ۷ نیز می‌شود. این اقدامات نشان می‌دهد که مدیریت شهری با وجود فشارهای اقتصادی، توسعه حمل‌ونقل عمومی را در اولویت قرار داده است.

محمدخانی اظهار کرد: افتتاح ایستگاه مریم مقدس تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه گامی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. کاهش زمان سفر، دسترسی آسان‌تر به مراکز فرهنگی و تجاری و همچنین کاهش بار ترافیکی از جمله دستاوردهای بهره‌برداری از ایستگاه مریم مقدس خواهد بود.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: شهرداری تهران متعهد است روند تکمیل ایستگاه‌های باقی‌مانده خطوط مترو را با جدیت دنبال کند. هدف این است که شبکه مترو به‌عنوان ستون فقرات حمل‌ونقل عمومی، پاسخگوی نیازهای روزافزون شهروندان باشد.

