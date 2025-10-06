به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت مترو تهران ، طی نیمه دوم مهرماه امسال، پروژه‌های متعددی در شبکه مترو تهران افتتاح خواهد شد که شامل بهره‌برداری از یک ایستگاه، یک ورودی دوم، یک دسترسی جدید و رفع برخی نواقص در خطوط ۳ و ۷ خواهد بود.

در ۲ هفته پایانی ماه نخست پاییز ۱۴۰۴ چند پروژه‌ای که به مرحله تکمیل و راه‌اندازی رسیده‌اند، در اختیار شهروندان قرار خواهند گرفت.

در خط ۳ مترو، دسترسی شمال غربی ایستگاه میرزای شیرازی به بهره‌برداری می‌رسد تا روند تردد مسافران در سکوی این ایستگاه تسهیل شود؛ همچنین یک هواساز در نیم تونل شرقی ایستگاه میرزای شیرازی به همراه ۲ هواکش میان تونلی نارنجستان و گوهری نیز در روند تکمیل و رفع نواقص خط ۳ طی روزهای آتی افتتاح خواهند شد.

در خط ۷ مترو، ورودی دوم ایستگاه هلال احمر که یکی از درخواست‌های پرتکرار شهروندان بوده است، بزودی به روی مردم گشوده خواهد شد. همچنین با نصب ۲ دستگاه پله برقی دیگر در ایستگاه محمدیه، جمعاً ۴ دستگاه پله برقی طی مهر ماه به این ایستگاه اضافه شده و خواسته استفاده کنندگان از ایستگاه محمدیه اجابت می‌شود.

اما در خط ۶ مترو، ایستگاه زیبا و متفاوت حضرت مریم مقدس(س) (استاد نجات اللهی) به عنوان بیست و پنجمین ایستگاه این خط راه اندازی می‌شود؛ ایستگاهی که بین دو ایستگاه شهدای هفتم تیر و میدان حضرت ولی عصر (عج) قرار داشته و محل آن در تقاطع خیابانهای استاد نجات اللهی و کریم خان زند (منطقه ۶ ) است. ایستگاه حضرت مریم مقدس (س) به لحاظ نما و شکل کیوسک ورودی و همچنین معماری فضاهای داخلی، یکی از ایستگاههای شاخص و متمایز خط ۶ به شمار می‌آید.

روند افتتاحیه‌های شبکه مترو تهران تا پایان سال جاری، همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.