به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه مترو «مریم مقدس» به عنوان یکی از جدیدترین ایستگاه‌های بهره‌برداری‌شده در شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت، از ابتدای معرفی نام خود با بازتاب‌ها و واکنش‌های زیادی در میان افکار عمومی و کارشناسان مواجه شد. انتخاب نامی مذهبی با بار معنایی بین‌المللی، در عین حال که با استقبال برخی نهادهای فرهنگی و دینی همراه بود، نظرات و پرسش‌هایی را نیز در خصوص روند نام‌گذاری و میزان مشارکت شهروندان در این فرآیند برانگیخت. اکنون با آغاز به کار این ایستگاه، موضوع کارکرد اجتماعی آن و تأثیرات فرهنگی‌اش بر بافت شهری، در کنار مسائل زیرساختی، در کانون توجه قرار گرفته است.

بازتاب معماری کلیسای سرکیس در طراحی ایستگاه مریم مقدس

نمای ورودی ایستگاه مریم مقدس با الهام از معماری کلیساهای قرون وسطایی طراحی شده است. سقف‌های قوسی، دیوارهای روشن و محرابی در سردرِ ورودی، بیننده را به یاد فضاهای روحانی می‌اندازد. پس‌زمینه‌ای صورتی‌رنگ با عنوان «ایستگاه مریم مقدس» بر سردر، تضادی لطیف با رنگ سفید دیوارها ایجاد کرده و چشم را نوازش می‌دهد.

با ورود به داخل ایستگاه، فضای رنگی و نورپردازی خاص آن، حال و هوایی از کلیسای روبه‌روی خیابان را تداعی می‌کند. رنگ آبی غالب بر دیوارها، همان آبی آسمانی است که در محراب کلیسای سرکیس به‌کار رفته و پیوندی نمادین میان دو سوی خیابان برقرار می‌سازد.

کشیش ساهاک خسرویان، عضو شورای خلیفه‌گری کلیسای سرکیس مقدس می‌گوید: این طراحی حاصل یک سال همکاری و گفت‌وگوی مستمر میان مهندسان مترو، هنرمندان و نمایندگان کلیسا بود. ما امیدواریم چنین پروژه‌هایی به نزدیکی و تفاهم بیشتر میان ادیان الهی کمک کند.

افتتاح ایستگاه مریم مقدس پنج آبان با حضور نمایندگان مسیحیان

سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره نام‌گذاری ایستگاه مترو «مریم مقدس» با اشاره به بازدیدی که حدود دو سال پیش از محل ایستگاه داشت، گفت: این ایستگاه روبروی کلیساهای حضرت مریم علیه‌السلام قرار دارد و به همین دلیل نام آن را انتخاب کردیم تا هم احترام ویژه‌ای به حضرت مریم (علیها السلام) گذاشته باشیم و هم به مسیحیانی که در شهر تهران زندگی می‌کنند احترام بگذاریم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران همچنین اعلام کرد: افتتاح رسمی ایستگاه مریم مقدس قرار است پنج آبان ماه با حضور نمایندگان جامعه مسیحیان و مقامات مذهبی برگزار شود و آن‌ها را برای حضور در این مراسم دعوت کرده‌اند.

نام ایستگاه‌ها بر اساس موقعیت است؛ «مریم مقدس» استثناست

وی گفت: نام‌گذاری ایستگاه‌های مترو معمولاً بر اساس نزدیکی به میادین، خیابان‌های اصلی و اماکن شناخته‌شده صورت می‌گیرد تا ذهنیت شهروندان نسبت به محل ایستگاه شکل بگیرد. برای مثال، ایستگاه میدان ولی‌عصر دقیقاً در همان میدان ولی‌عصر قرار دارد و مردم به راحتی این نام را با مکان مرتبط می‌دانند. همچنین ایستگاه میدان خراسان نیز به همین ترتیب نام‌گذاری شده است.

آقامیری در ادامه افزود: اما در مورد ایستگاه مریم مقدس یک استثنا وجود دارد، چرا که این ایستگاه به دلیل نزدیکی به کلیساهای حضرت مریم (علیها السلام) این نام را گرفته است.