به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در در بازید از ورزشگاه آزادی ضمن آرزوی موفقیت برای تمام ورزشکاران کشور به ویژه بانوان، گفت: این بازدید فرصتی بود تا از نزدیک، امکانات فدراسیون فوتبال، خوابگاهها، زمینهای تمرین و سالنهای ورزشی مشاهده کنیم و در جریان برنامهها، فعالیتها و آمادگی اعضای تیمهای ملی فوتبال و فوتسال بانوان و آقایان قرار بگیریم. از اینرو از رئیس فراکسیون ورزش دعوت کردیم تا در این بازدید ما را همراهی کنند تا بتوانیم هر چه بیشتر با مشکلات ورزشگاه آزادی آشنا شده و در مسیر خدمترسانی کارآمدتر عمل کنیم.
وی ادامه داد: دختران ورزشکار کشورمان توانستند سهمیه جام جهانی کسب کنند، این مهم برای نخستین بار اتفاق افتاده و امیدواریم نوار این پیروزیها ادامه دار باشد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتسال بانوان کشور، ادامه داد: در مجلس کنار شما خواهیم بود و هر کاری که بتوانیم برای پیشرفت ورزش بانوان و آقایان انجام میدهیم و قطعاً حمایت از زنان ورزشکار در اولویت فراکسیون زنان مجلس است.
محمدعلی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در جمع مربیان و بازیکنان تیم ملی فوتسال ضمن تقدیر از تلاشهای آنان گفت: مسئولان به وجود تکتک شما افتخار میکنند، در مجلس هم نمایندگان به دنبال موفقیتهای تیمهای ورزشی کشور هستند. این نشان از اهمیت کار شما دارد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد کلان کشور نسبت به ورزش افزود: روزی ورزش در اولویت آخر بود، اما امروز به اولویت نخست مجلس، دولت و کل حاکمیت تبدیل شده است. شما با به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران افتخارآفرینی میکنید و این بزرگترین خدمت به کشور است.
رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن قدردانی از رئیس فدراسیون فوتبال، یادآور شد: در اینجا لازم میدانم از آقای تاج قدردانی کنم. من خودم سالها پیش در همین آکادمی دورههای مربیگری فوتسال و فوتبال را گذراندم و مدرک سطح دو فوتسال گرفتم، آن زمان شرایط بسیار دشوار بود و امکانات محدودی وجود داشت، اما امروز شاهد سه زمین چمن طبیعی، سالن اختصاصی فوتسال بانوان و توجه جدی به ردههای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان هستیم. این پیشرفتها نتیجه مدیریت دقیق و تلاش جمعی است.
وی افزود: دیدار تیم فوتسال با رهبر معظم انقلاب برای ما بسیار ارزشمند بود، چرا که نشان داد معظمله شخصاً به تلاش ورزشکاران توجه دارند، مجلس شورای اسلامی نیز در همین مسیر حرکت میکند و پشتیبان کامل ورزش کشور است. هر طرح، حکم یا مصوبهای که برای حمایت از ورزش مطرح شود، از سوی مجلس حمایت خواهد شد.
فروردین در ادامه انتخاب مجدد تاج را بهعنوان عضو کمیته فیفا تبریک گفت و افزود: این انتخاب، افتخار بزرگی برای ورزش کشور و نشانه حفظ کرسی جهانی ایران است. امیدوارم در انتخابات پیشرو نیز تمام سهمیههای آسیایی کشورمان تثبیت شود تا برگ زرینی دیگر بر دفتر افتخارات فوتبال ایران افزوده شود.
