حسین زاده: بدون عدالت مالی، تحقق عدالت اجتماعی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با حضور در «نخستین همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» گفت: مشکل اساسی کشور کمبود پول نیست، بلکه نبود مدل‌های کارآمد و نوین برای بهره‌وری، مدیریت و تأمین مالی پایدار است.

حسین‌زاده با اشاره به لزوم ایجاد صندوق‌های مشترک میان دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی افزود: دولت آماده است با همکاری بانک عامل و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، صندوق‌های توسعه و تأمین مالی پایدار ایجاد کند تا منابع کشور به سمت اهدافی چون آبیاری هوشمند، اوراق سبز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدایت شود.

وی عدالت مالی و فراگیری اقتصادی را رکن دوم توسعه پایدار دانست و گفت: بدون عدالت مالی، تحقق عدالت اجتماعی ممکن نیست.

معاون رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: اگر بتوانیم در هر استان ۱۰۰ روستا را به‌صورت پایلوت در قالب مدل تأمین مالی پایدار فعال کنیم، ظرف سه سال بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.