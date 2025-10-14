۱۴ سری جهیزیه به زوج های جوان در تربت جام اهدا شد

سرهنگ پاسدار مهدی دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در راستای کمک به تسهیل ازدواج جوانان و رفع موانع مالی پیش روی زوجهای عزیز شهرستان در اقدامی خداپسندانه، ۱۴ سری جهیزیه به نوعروسان و دامادهای تربتجامی اهدا شد.
جانشین محور عملیاتی شهید محمدزاده تربتجام ارزش هر سری جهیزیه را ۸۰ میلیون تومان برآورد کرد، ادامه داد: تلاش شد تا اقلام اهدایی، شامل ۵ قلم کالای اساسی و ضروری زندگی باشد که نیازهای اولیه این زوجهای جوان را مرتفع سازد.
وی تأکید کرد: با محاسبه ارزش ریالی ۱۴ سری جهیزیه اهدایی، رقم کلی این کمکها یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون برآورد میشود که با هدف حمایت از تشکیل خانواده و گرهگشایی از مشکلات مالی مردم، که از اولویتهای اصلی سپاه در حوزه محرومیتزدایی است، صورت گرفته است.
نظر شما