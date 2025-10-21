  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

تاجری مقدم: ۶۵ زوج جوان خلیل آبادی در انتظار دریافت جهیزیه هستند

خلیل آباد- رئیس اداره بهزیستی خلیل آباد گفت: ۶۵ زوج جوان در انتظار دریافت جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه تاجری مقدم ظهر سه شنبه در مراسم توزیع ۸ سری جهیریه برای زوج‌های جوان اظهار کرد: سازمان بهزیستی ۱۳ مسیر تحول‌آفرین طراحی کرده است که محور نخست آن عبور از رویکرد صرفاً مستمری‌بگیری به سمت توانمندسازی از طریق آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال است.

رئیس اداره بهزیستی خلیل آباد بیان کرد: در حال حاضر ۱۶۷۵ معلول و حدود ۶۰۰ سرپرست خانوار تحت حمایت اداره بهزیستی خلیل‌آباد هستند که ۶۵ زوج جوان در انتظار دریافت جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج قرار دارند.

وی با اشاره به نقش خیرین و پیگیری‌های فرماندار و امام جمعه شهرستان گفت: اعتبار واقعی سازمان بهزیستی، خیرین و نیکوکاران هستند لذا هر سری جهیزیه حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد و شامل هفت قلم کالای ضروری برای آغاز زندگی مشترک است.

در ادامه حجت الاسلام محمد علی دستجردی، امام جمعه خلیل‌آباد نیز با اشاره به اهمیت ازدواج آسان و فرزندآوری گفت: اگر خواهان آینده‌ای روشن برای کشور هستیم، باید ازدواج آسان و فرزندآوری را در اولویت قرار دهیم لذا کشور به سمت کهنسالی حرکت می‌کند و اگر در سه سال آینده اقدامی جدی صورت نگیرد، با کاهش شدید جمعیت مواجه خواهیم شد.

علی گرمابی، فرماندار خلیل‌آباد نیز در این مراسم با تأکید بر رسالت سازمان بهزیستی در حفظ کرامت انسانی، گفت: ارائه خدمات به افراد آسیب‌پذیر و توانمند از وظایف مهم این سازمان است لذا با کمک سازمان و خیرین، در آینده نزدیک جهیزیه همه زوج‌های پشت نوبت تأمین خواهد شد.

