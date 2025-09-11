توزیع ۵۷ هزار بسته تحصیلی در خراسان رضوی به همت کمیته امداد و خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم‌آبادی ظهر پنجشنبه در مراسم اهدای ۱۵۰۰ سری جهیزیه به مددجویان در استان‌های مختلف کشور و توزیع بسته‌های تحصیلی ویژه دانش‌آموزان تحت حمایت، همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: کشور اعلام کرده بود که برای هر دانش‌آموز نیازمند ۳۰۰ هزار تومان بسته تحصیلی تهیه شود، اما به همت خیرین و همکاری مسئولان، بیش از ۵۷ هزار فرزند تحت حمایت در استان از بسته‌های ارزشمندتری بهره‌مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی افزود: این بسته‌ها شامل ۳۵ هزار بسته به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۲۲ هزار بسته به ارزش ۵۰۰ هزار تومان است که مجموعاً بیش از ۴۷ میلیارد تومان هزینه برداشته و از این میزان، ۵ میلیارد تومان توسط کمیته امداد تأمین شده است.

وی با اشاره به حمایت روزانه حامیان تصریح کرد: روزانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط حامیان به حساب فرزندان واریز می‌شود و خراسان رضوی در ۴۰ ماه متوالی رتبه اول کشور را در حجم واریزی‌ها حفظ کرده است.

سلم آبادی همچنین خاطرنشان کرد: در تهیه این بسته‌ها تلاش شده تا کیف و لوازم‌التحریر از تولیدکنندگان و مجریان طرح‌های اشتغال که با حمایت کمیته امداد توانمند شده‌اند، خریداری شود تا هم چرخه اشتغال مددجویان تقویت شود و هم کیفیت بسته‌ها برای دانش‌آموزان بالا برود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی ضمن اشاره به کمک‌های بین استانی گفت: امسال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خراسان جنوبی و یک میلیارد تومان به خراسان شمالی برای تهیه بسته‌های تحصیلی کمک شده است.

وی افزود: همچنین ۳۰ هزار مسکن برای مددجویان در سطح کشور برنامه‌ریزی شده که سهم خراسان رضوی ۴۹۱۹ واحد است و در این ایام ۱۵۰۰ سری جهیزیه در کشور توزیع می‌شود که از این تعداد ۱۰۰ سری جهیزیه هر کدام به ارزش ۵۰ میلیون تومان میان خانواده‌های نیازمند خراسان رضوی توزیع خواهد شد.