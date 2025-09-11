اهدای ۱۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه مراسم اهدای ۱۵۰۰ سری جهیزیه به مددجویان در استان‌های مختلف کشور با حضور مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در اردوگاه ثامن الائمه (ع) مشهد مقدس برگزار شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: امام راحل (ره) وظیفه کمیته امداد را مدد به کار، مدد به حیات و مدد به زندگی شرافتمندانه عنوان کردند که در این عبارت دنیایی از معرفت نهفته است.

وی با بیان اینکه همه در کمیته امداد، جایگاه نوکری نیازمندان را داریم، اظهار کرد: حق نداریم برای خدماتی که ارائه می‌دهیم ذره‌ای منت بگذاریم زیرا مددجویان، ولی نعمت ما هستند.

بختیاری با تاکید بر اینکه مردم با وجود همه مشکلات، پای کار محرومان هستند، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲,۳۵۰ میلیارد تومان در طرح اکرام ایتام و محسنین کمک کرده‌اند که این کمک‌ها در مقایسه با سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه بسیاری از خیران امروز، در گذشته از مددجویان کمیته امداد بوده‌اند، اضافه کرد: از ابتدای سال ۲۳ هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت تقدیم شده است و امروز نیز ۱۵۰۰ سری جهیزیه به صورت همزمان در استان‌های مختلف توزیع می‌شود.

وی ضمن تشکر از کمک‌های دولت و مجلس، نهادهای انقلابی، مراکز نیکوکاری و خیران گفت: تفاهم‌نامه‌ای با سپاه برای توزیع ۸ هزار جهیزیه که تاکنون ۴ هزار تقدیم شده است.

بختیاری با تاکید بر ضرورت بیان خبرهای امیدبخش برای شکست نقشه خبیثانه دشمنان، گفت: در کنکور امسال ۳ هزار دانش‌آموز از مددجویان کمیته امداد رتبه‌های برتر را کسب کردند که بسیاری از آنان از فرزندان یتیم و مناطق محروم هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) احداث مسکن را از دیگر خدمات برجسته کمیته امداد برای محرومان دانست و ادامه داد: برای ۱۴۰۴ ساخت ۳۳ هزار واحد مسکن پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به خدمات کمیته امداد در حوزه درمان، اظهار کرد: مراکز نیکوکاری نیز ۱۸ هزار میلیارد تومان به نیازمندان در سطح محلات کمک کرده‌اند.

گفتنی است؛ در این مراسم همچنین ۵۷ هزار بسته تحصیلی با کمک خیران به دانش‌آموزان تحت حمایت در استان خراسان رضوی اهدا شد.