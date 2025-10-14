به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امین ناصر روز دوشنبه (۲۱ مهر) مجمع مؤسسه خبری انرژی اینتلیجنس در لندن اعلام کرد که آرامکو می‌تواند تولید نفت خام را به‌مدت یک سال، بدون تحمیل هزینه‌های اضافه، در سطح ۱۲ میلیون بشکه در روز حفظ کند.

عربستان سعودی بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مازاد نفت جهان را در اختیار دارد؛ عرضه‌ای که در صورت نیاز می‌تواند به‌سرعت وارد بازار شود.

مدیرعامل آرامکو پیش‌بینی کرد که تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۶ نیز رشد تقاضا بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

ناصر همچنین گفت: هزینه‌های استخراج آرامکو به ازای هر بشکه معادل نفت حدود ۲ دلار و برای گاز حدود یک دلار است.

وی تأکید کرد: ما مصمم هستیم که به لطف منابع عظیم، هزینه‌های پایین و یکی از کمترین شدت‌های کربن بالادست در سراسر صنعت، در بخش نفت در اوج بمانیم، همچنین شاهد تقاضای انعطاف‌پذیر هستیم و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در عرضه اکنون به‌طور گسترده پذیرفته شده است.

بازنگری در هدف ظرفیت پایدار آرامکو

وزارت انرژی عربستان در ژانویه ۲۰۲۴ به آرامکو دستور داد هدف حداکثر ظرفیت تولید پایدار روزانه ۱۳ میلیون بشکه را تغییر دهد و هدف پیشین ۱۲ میلیون بشکه در روز را که پیش از مارس ۲۰۲۰ تعیین شده بود، دوباره در نظر گیرد.

بر اساس برآوردهای ماه اوت، ظرفیت مازاد عرضه عربستان سعودی حدود ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ رقمی که از مجموع ۴ میلیون و ۵۰ هزار بشکه ظرفیت مازاد ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) سهمی قابل‌توجه را تشکیل می‌دهد.

تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز گزارش شده است.

تمرکز آرامکو بر توسعه بخش پایین‌دستی و پتروشیمی

آرامکو، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، همچنان مواد شیمیایی را به‌عنوان حوزه‌ای راهبردی برای رشد بلندمدت در نظر دارد، حتی در شرایطی که شرکت‌هایی مانند شل و اکسون‌موبیل فعالیت‌های خود را در این بخش کاهش داده‌اند.

ناصر در این باره گفت: با وجود رکود کنونی، مواد شیمیایی همچنان یک حوزه کلیدی رشد بلندمدت هستند و نقاط قوت ما در هر دو بخش خوراک و تبدیل ثابت شده است.

این شرکت در حال گسترش سبد محصولات پایین‌دستی و پتروشیمی خود برای تنوع‌بخشی به درآمد است. در نهم اکتبر (۱۷ مهر)، آرامکو با خرید ۲۲.۵ درصد از سهام شرکت ژاپنی سومیتومو کمیکال، کنترل سهم حداکثری شرکت پترورابغ را به‌دست آورد، همچنین در ماه ژوئیه ۱۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی «رونگشنگ» چین را به قیمت ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و به یک پالایشگاه با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز دسترسی یافت.

آرامکو همچنین در حال ساخت یک مجتمع پتروشیمی ۱۱ میلیارد دلاری با همکاری شرکت توتال انرژی در پالایشگاه موجود ساتورپ در عربستان سعودی است. انتظار می‌رود این مجتمع از سال ۲۰۲۷ سالانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن اتیلن تولید کند.

توتال انرژی ماه گذشته اعلام کرد که به‌دلیل هزینه‌های رقابتی خوراک و انرژی، در حال گسترش فعالیت‌های خود در عربستان سعودی است، حتی با وجود اینکه برخی از عملیات‌های اروپایی خود را تعطیل کرده است.