هیئت عالی نظارت «حذف چهارصفر از پول ملی» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح موادی از لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» را مورد بررسی قرار داد و حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان رؤسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» ارائه شد و پس از توضیحات سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

