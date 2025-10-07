پایان هفته دوم لیگ برتر هندبال با ثبت اولین برد استقلال

به گزارش خبرنگارمهر، هفته دوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد که طی آن فولاد مبارکه سپاهان، مس، سپاهان نوین، سایپا و استقلال مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

سپاهان نوین در آغاز مسابقات خود در لیگ برتر میزبان هپکو اراک بود که در پایان توانست به نخستین پیروزی خود با نتیجه ۱۹-۲۱ دست یابد.

فولاد سپاهان اصفهان کار سختی در بازی خارج از خانه خود در سبزوار نداشت و در پایان با نتیجه ۲۵-۳۴ به پیروزی رسید تا دست پر به اصفهان بازگردد و جمع امتیازات خود را به ۴ برساند.

نارنجی‌پوشان کرمان نیز پرواز هوانیروز را ۲۱- ۲۷ در سالن تجلی کرمان شکست دادند. سایپا نیز در تالار فدراسیون تهران نفت و گازی‌ها را شکست داد و دو امتیاز این دیدار را در خانه نگه داشت.

فرازبام خائیز دهدشت نیز در بازی‌ای که برای دقایقی به علت بی‌نظمی روی سکوها از سوی کوبل داوری متوقف شد، کار را برای تیم پر مهره استقلال کازرون سخت کرد اما در نهایت نتیجه را به حریف خود واگذار کرد تا آبی‌پوشان کازرون نخستین پیروزی خود را در دهدشت کسب کنند.

نتایج کامل دیدارهای هفته دوم لیگ برتر هندبال به این شرح است:

سپاهان نوین ۲۱ - هپکو اراک ۱۹

صنعت مس کرمان ۲۷ - پرواز هوانیروز ۲۱

نیروی‌زمینی سبزوار ۲۵ - فولاد مبارکه سپاهان ۳۴

فرازبام خائیز دهدشت ۲۲ - استقلال کازرون ۲۷

سایپا تهران ۲۵ - نفت و گاز گچساران ۲۱

در پایان دیدارهای هفته دوم فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان، و سایپا تهران با ۴ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در رده‌های اول تا سوم رده‌بندی قرار گرفتند. استقلال کازرون، سپاهان نوین، پرواز هوانیروز و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز رده‌های چهارم تا هفتم را در اختیار گرفتند.

سنگ‌آهن بافق، هپکو اراک، فرازبام خائیز دهدشت و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

هفته سوم لیگ سی و هشتم ۲۲ مهر ماه برگزار می‌شود.