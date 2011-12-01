به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور این هفته وارد هفته دوم از دور رفت مرحله گروهی خود میشود و طی آن تیم فوتسال فراز قم در خارج از خانه برابر تیم فوتسال بنیاد مسکن شیراز بازی میکند.
فراز قم که پیش از این یک بازی خارج از خانه را باید در هفته نخست از دور رفت این فصل برابر حریف کرمان خود یعنی تیم کاوه زرند برگزار می کرد در این دیدار حاضر نشد تا فردا از ساعت 15 در سالن ورزشی تیم بنیاد مسکن مقابل یکی از دو نماینده شیراز در گروه دوم لیگ دسته اول، میهمان این تیم باشد.
فراز که با تیمی متحول شده و البته با ترکیبی از بازیکنان جوان و با آتیه فوتسال قم قرار دارد گام به بازیهای حساس این فصل لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور بگذارد می تواند یکی از تیم هایی باشد که امید زیادی به صعود به لیگ برتر فوتسال کشور را دارد.
تیم تحت مدیریت علی جورابچی که سال ها سابقه مدیریت در فوتبال و فوتسال قم را دارد، پیش از یک باخت ناباورانه سه بر صفر به دلیل حاضر نشدن مقابل تیم کاوه زرند کرمان در کارنامه تیمش به ثبت رسده است و برابر بنیاد مسکن شیراز باید برای جبران این باخت تلاش کند.
با قرعه کشی مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاههای کشور 16 تیم حاضر در این رقابتها در دو گروه هشت تیمی قرار گرفتند که براساس گروهبندی انجام شده، تیم فوتسال فراز قم در گروه دوم این مسابقات با تیمهای فوتسال آرش بتن قزوین، هیئت قزوین، کاوه زرند کرمان، صدرای شیراز، هومن ساز ماهشهر، فولاد ماهان نوین اصفهان و بنیاد مسکن شیراز همگروه شد.
همچنین تیمهای شهروند بابل استیل آذین تهران، گاز خوزستان، نفت امیدیه اهواز، شهرداری تبریز، ماکو جوان ارومیه، فردوسی مشهد و فرش آراء مشهد در گروه نخست مقدماتی رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور جای گرفتند.
تمام تیمهای حاضر در مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاههای کشور بازیهای خود را در دو گروه هشت تیمی به شکل دورهای برگزار میکنند و در پایان از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ را کسب میکنند.
قرعه کشی لیگ دسته فوتسال در حالی با حضور تمام نمایندگان باشگاههای دسته اولی برگزار شد که چهار تیم صعود کننده از مرحله گروهی در مرحله نیمه نهایی به شکل ضربدری با یکدیگر به رقابت میپردازند تا برندهها راهی لیگ برتر شوند.
تیمهای حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور در حالی حریفان خود را شناختند که برنامه دیدارهای هفته نخست نیز مشخص شده است و طی آن در گروه نخست این دوره از رقابتها چهار دیدار حساس به انجام می رسد.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال فراز قم فردا در هفته دوم از دور رفت مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور مقابل بنیاد مسکن شیراز برای کسب سه امتیاز تلاش میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور این هفته وارد هفته دوم از دور رفت مرحله گروهی خود میشود و طی آن تیم فوتسال فراز قم در خارج از خانه برابر تیم فوتسال بنیاد مسکن شیراز بازی میکند.
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