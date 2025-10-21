درگیری در بازی آوای میناب و فجر سپاسی در لیگ دسته اول جوانان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور که روز گذشته در ورزشگاه کارگران بندرعباس بین تیم‌های آوای میناب حدید و فجر سپاسی شیراز با حوادثی عجیب و نگران کننده همراه بود.

اتفاقاتی که کیفیت مسابقه را تحت‌الشعاع قرار داد. بر اساس گزارش‌های میدانی در جریان این مسابقه نیروهای مستقر در ورزشگاه برخورد فیزیکی شدیدی با مدیر آکادمی باشگاه فجر سیاسی شیراز داشتند و به گفته شاهدان عینی این فرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

این در حالی است که برخی هواداران تیم میزبان «آوای میناب حدید» نیز وارد درگیری شدند و با حمله به بازیکنان مقابل چند نفر از آنان را به شدت مصدوم کردند.

اما حواشی این دیدار تنها به این موارد ختم نشد. داوری مسابقه نیز به شدت مورد اعتراض تیم فجر سیاسی قرار گرفت.

داوران این دیدار که از استان کرمان انتخاب شده بودند «محمد شاه‌محمدی، امیرحسین علی‌اکبری، معین افضلی و محمدرضا حاج‌علیزاده» در تصمیماتی بحث‌برانگیز، یک پنالتی مشکوک به سود آوای میناب اعلام کردند و در مقابل یک گل تیم فجر را مردود اعلام کردند تصمیماتی که در نهایت با یک گل نماینده هرمزگان پیروز این بازی جنجالی کرد.