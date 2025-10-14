به گزارش خبرنگار مهر، «شاهین مصطفی‌یف» ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های مرزی آستارا، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان گفت: این نشست در ادامه ابتکار رئیس‌جمهور آذربایجان از سال ۲۰۱۶ برگزار شده و در این مسیر تاکنون چندین دور مذاکرات رسمی در تهران، باکو و سایر شهرها انجام شده است.

وی افزود: در نشست اخیر که با حضور مقامات بلندپایه سه کشور در شهر باکو برگزار شد، سه محور اصلی «حمل‌ونقل»، «گمرک» و «انرژی» مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن می‌تواند مسیر توسعه کریدور بین‌المللی شمال–جنوب را هموارتر کند.

معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان با تأکید بر اهمیت راه‌آهن رشت – آستارا به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی این مسیر گفت: طبق توافق انجام‌شده میان ایران و روسیه، ساخت این خط آهن از سال ۲۰۲۳ آغاز و ظرف سه سال به پایان خواهد رسید.

مصطفی‌یف تصریح کرد: جمهوری آذربایجان نیز در این زمینه با ایران و روسیه توافق کرده که زیرساخت‌های داخلی خود را تا سال ۲۰۲۸ تکمیل کند و با بهره‌برداری کامل از این مسیر، ظرفیت حمل بار تا ۱۵ میلیون تن در سال افزایش یابد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل ترمینال مرزی آستارا تا پایان سال میلادی جاری خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این ترمینال، ظرفیت جابجایی کالا در این نقطه مرزی تا ۵ میلیون تن در سال خواهد رسید.

مصطفی‌یف با اشاره به نقش ترانزیتی پل مرزی آستارا بین ایران و آذربایجان، اظهار داشت: این پل ظرفیت جابجایی روزانه هزار دستگاه کامیون را خواهد داشت و با بهره‌برداری کامل آن، گام مهمی در کاهش ترافیک شهری آستارا برداشته می‌شود.

وی افزود: در نشست روز گذشته، تشکیل دو کارگروه تخصصی برای بررسی مسائل کامیون‌داران و برنامه‌ریزی دقیق پروژه‌های مشترک در سه ماه آینده مورد توافق قرار گرفت.

معاون نخست‌وزیر آذربایجان در پایان از مذاکرات فنی سه‌جانبه در حوزه اتصال شبکه برق سه کشور نیز خبر داد و گفت: با اتصال شبکه برق ایران، آذربایجان و روسیه، امکان تبادل انرژی در سطح منطقه‌ای تسهیل خواهد شد.