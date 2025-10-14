پیام تسلیت شهردار تهران به مناسبت درگذشت محمد کاسبی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، درگذشت محمد کاسبی از بازیگران پیشکسوت و مردمی سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.

زاکانی در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت محمد کاسبی نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند برجسته، متعهد و مردمی، زنده‌یاد محمد کاسبی، موجب تأثر و اندوه عمیق جامعه فرهنگی و هنری کشور شد.

مرحوم کاسبی از چهره‌های شاخص و اثرگذار هنر انقلاب اسلامی بود که با ایمان، اخلاق و صداقت، مسیری درخشان در خدمت به آرمان‌های انقلاب و مردم پیمود. او از بنیان‌گذاران سینمای سوره و از نخستین هنرمندانی بود که هنر را ابزار ترویج ارزش‌های انسانی و الهی قرار داد.

در کارنامه پربار این هنرمند فقید، آثار ماندگار بسیاری به یادگار مانده است که هر یک نشانی از عشق، تعهد و مردم‌دوستی او دارد. او نمونه‌ای کم‌نظیر از هنرمند مؤمن و متواضع بود؛ مردی از جنس مردم، صادق، ساده‌زیست و باورمند به آرمان‌های این سرزمین. فقدان او بی‌تردید ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای فرهنگ و هنر کشور است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده گرامی آن مرحوم، جامعه هنری کشور و مردم شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند والا، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر مسئلت دارم.

علیرضا زاکانی- شهردار تهران