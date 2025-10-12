پیام تسلیت رئیس حوزه هنری در پی درگذشت محمد کاسبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و از بنیان‌گذاران حوزه هنری انقلاب اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری در پیامی درگذشت این هنرمند برجسته را تسلیت گفت.

متن پیام دادمان به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم، ‎انا لله و انا الیه راجعون

هنرمند مؤمن و مردمی، استاد محمد کاسبی از بین ما رفت. این ضایعه را به خانوادهٔ گران‌قدر ایشان، دوستان و تمامی یاران فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تسلیت عرض می‌کنم. استاد کاسبی نه تنها یک هنرمند صادق و شجاع، بلکه از جمله افراد مؤثر در نسل اول مدیران و هنرمندان حوزه هنری پس از پیروزی انقلاب بوده‌اند که با عشق و تعهد، در شکل‌گیری زیربناهای فکری و فرهنگی این نهاد سهم بزرگی داشتند. ‎در روزهایی که ایشان در بستر بیماری بودند، توفیق دیدارشان را یافتم؛ دیدارهایی پرمعنا که از صفای دل و فروتنی ایشان، نشانی روشن در یاد من بر جای گذاشت.

اکنون که آن روح صبور و هنرمند به دیدار حق شتافته، خاطرهٔ آن حضور، بیش از پیش مایهٔ تأثر است. ‎در فقدان این عزیزِ پرتلاش، ضایعه‌ای بر هنر انقلاب وارد شده است، اما یاد و راه ایشان در آثار، در حافظهٔ جمعی مردم و در هنر متعهد کشور همیشه زنده خواهد ماند. ‎از درگاه خداوند برای روح بلند استاد محمد کاسبی، رحمت واسعه، علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت دارم.‎

محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی»

محمد کاسبی متولد ۱۳۳۰ و فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک بازیگر پرکار فیلم‌های سینمایی در دهه ۶۰ است که تجربیات زیادی نیز در عرصه تئاتر دارد. وی بعد از انقلاب نیز هم در سینما و هم در تلویزیون فعالیت زیادی داشت. او در تلویزیون با سریال «خوش رکاب» مورد توجه قرار گرفت و «صاحبدلان»، «خوش نشین ها»، «سر دلبران» و «بچه مهندس» از دیگر مجموعه‌های تلویزیونی این بازیگر است. محمد کاسبی در اوایل سال ۱۳۵۸ با چندی از دوستانش حوزه اندیشه و هنر اسلامی را پایه‌گذاری کرد که بعدها نام این محل به حوزه هنری تغییر کرد، او همچنین مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد را نیز بنیانگذاری کرد.