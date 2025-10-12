  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

پیام تسلیت رئیس حوزه هنری در پی درگذشت محمد کاسبی

محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و از بنیان‌گذاران حوزه هنری انقلاب اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری در پیامی درگذشت این هنرمند برجسته را تسلیت گفت.

متن پیام دادمان به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم، ‎انا لله و انا الیه راجعون

هنرمند مؤمن و مردمی، استاد محمد کاسبی از بین ما رفت. این ضایعه را به خانوادهٔ گران‌قدر ایشان، دوستان و تمامی یاران فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تسلیت عرض می‌کنم. استاد کاسبی نه تنها یک هنرمند صادق و شجاع، بلکه از جمله افراد مؤثر در نسل اول مدیران و هنرمندان حوزه هنری پس از پیروزی انقلاب بوده‌اند که با عشق و تعهد، در شکل‌گیری زیربناهای فکری و فرهنگی این نهاد سهم بزرگی داشتند. ‎در روزهایی که ایشان در بستر بیماری بودند، توفیق دیدارشان را یافتم؛ دیدارهایی پرمعنا که از صفای دل و فروتنی ایشان، نشانی روشن در یاد من بر جای گذاشت.

اکنون که آن روح صبور و هنرمند به دیدار حق شتافته، خاطرهٔ آن حضور، بیش از پیش مایهٔ تأثر است. ‎در فقدان این عزیزِ پرتلاش، ضایعه‌ای بر هنر انقلاب وارد شده است، اما یاد و راه ایشان در آثار، در حافظهٔ جمعی مردم و در هنر متعهد کشور همیشه زنده خواهد ماند. ‎از درگاه خداوند برای روح بلند استاد محمد کاسبی، رحمت واسعه، علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت دارم.‎

محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی»

محمد کاسبی متولد ۱۳۳۰ و فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک بازیگر پرکار فیلم‌های سینمایی در دهه ۶۰ است که تجربیات زیادی نیز در عرصه تئاتر دارد. وی بعد از انقلاب نیز هم در سینما و هم در تلویزیون فعالیت زیادی داشت. او در تلویزیون با سریال «خوش رکاب» مورد توجه قرار گرفت و «صاحبدلان»، «خوش نشین ها»، «سر دلبران» و «بچه مهندس» از دیگر مجموعه‌های تلویزیونی این بازیگر است. محمد کاسبی در اوایل سال ۱۳۵۸ با چندی از دوستانش حوزه اندیشه و هنر اسلامی را پایه‌گذاری کرد که بعدها نام این محل به حوزه هنری تغییر کرد، او همچنین مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد را نیز بنیانگذاری کرد.

علیرضا سعیدی

