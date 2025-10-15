۳۰ هزار پزشک عمومی در کشور «طبابت» نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دباغ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در نشست بررسی چالش‌های جامعه پزشکی و انتظارات از سازمان نظام پزشکی، گفت: متأسفانه در بحث توزیع پزشک در کشور، مداخلات حاکمیتی به خوبی انجام نشده است.

وی با بیان یک نمونه از توزیع نامناسب پزشک در کشور، گفت: تمرکز تعداد پزشک به جمعیت، در بالای بزرگراه همت در تهران به گونه‌ای است که تعداد این پزشکان بیشتر از تعداد پزشکان در ایالت کالیفرنیا آمریکا است.

دباغ ادامه داد: تعداد پزشک به جمعیت در استان تهران در مقایسه با استان سیستان و بلوچستان، ۵ به یک است.

استاد بیهوشی قلب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در عین حال نسبت به تبعیض‌هایی که به جامعه پزشکی صورت می‌گیرد، انتقاد کرد و گفت: آیا فقط پزشکان باید طرح بروند و اگر می‌روند، نباید پول اینها را بدهیم.

دباغ افزود: سیاست‌گذاری در توزیع نیروهای تخصصی مشکل ایجاد کرده و سازمان نظام پزشکی باید مطالبه خودش را از وزارت بهداشت بیشتر داشته باشد.

وی با عنوان این مطلب که راهکارهای قدیمی جواب نمی‌دهد و باید به دنبال راهکارهای نو و جدید برای حل مشکلات جامعه پزشکی باشیم، گفت: با روش‌های چند دهه گذشته نمی‌توان معضلات نظام سلامت را حل کرد.

دباغ در ادامه به کارکرد سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد صنفی جامعه پزشکی اشاره کرد و افزود: برای اینکه بتوان اعتماد جامعه پزشکی به نهاد صنفی خودشان را جلب کرد، باید به سه مؤلفه پاکدستی، شفافیت و کارآمدی، توجه داشت.

وی با عنوان این مطلب که سازمان نظام پزشکی از مهم‌ترین ارکان نظام سلامت کشور است، گفت: یکی از معضلات عدم اقبال به شرکت در انتخابات نظام پزشکی، این است که سازمان نظام پزشکی نتوانسته جایگاه خودش را به عنوان سرمایه اجتماعی، پیدا کند و این معضل مربوط به چندین سال گذشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: پاکدستی نباید شعار باشد.

وی افزود: پاکدستی منجر به شفافیت خواهد شد و می‌توان کارآمدی سازمان نظام پزشکی را بالا ببرد.

دباغ گفت: یادمان نرود که سازمان نظام پزشکی نیازمند حضور اعضای خودش است.

وی در ارتباط با مشکلات رشته بیهوشی در کشور، افزود: مشکل رشته بیهوشی از سال ۹۶ تشدید شد و باعث گردید امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت بیهوشی خالی بماند.

دباغ ادامه داد: هر جای دنیا اگر بخواهند بیمارستان احداث کنند، باید ۵ رشته پزشکی را حتماً داشته باشد که شامل داخلی، اطفال، بیهوشی، زنان و جراحی است.

وی با اشاره به پایین بودن تعرفه بیهوشی در کشور و خالی ماندن ظرفیت این رشته پزشکی در دانشگاه‌ها، گفت: متخصص هندی هم با این تعرفه‌ها به ایران نمی‌آید.

استاد بیهوشی قلب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: در هشت سال گذشته یک کار زیربنایی کاملاً اشتباه اتفاق افتاده و وزارت بهداشت به خاطر کمبود متخصص بیهوشی، تحت فشار است.

دباغ گفت: کمبود متخصص بیهوشی به گونه‌ای است که در دو استان که یکی در غرب کشور، از کارشناس بیهوشی استفاده کردند و همین اقدام منجر به مرگ مادران باردار شد.

در ادامه نشست بررسی چالش‌های جامعه پزشکی و انتظارات از سازمان نظام پزشکی، زهرا عابدی کارشناس مامایی، به طرح مسائل و مشکلات ماماها پرداخت و افزود: وقتی اجازه می‌دهند با دیپلم انسانی در آزمون سراسری رشته مامایی را انتخاب کنند، نمی‌توان توقع بهبود اوضاع حرفه مامایی را داشت.

وی با انتقاد از اینکه ماماها فقط حق عضویت می‌دهند اما در دستیابی به مطالبات خودشان ناموفق بوده اند، گفت: کار در حوزه سلامت باید تعاملی باشد.

عابدی ادامه داد: همکاران ماما شرح وظایفی دارند، اما در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند؛ به طوری که برای سختی کار مامایی به این حرفه توجه نمی‌شود.

وی افزود: حوزه‌های جدیدی در خصوص سبک زندگی ایجاد شده که می‌تواند به تقویت باروری کمک کند و مفید باشد و ماماها می‌توانند در این عرصه ورود کنند.

عابدی گفت: از نگاه اقتصاد سلامت، ویزیت ماما می‌تواند ارزان‌تر تمام شود، اما همین تعرفه‌های مامایی هم واقعی نیست. از سوی دیگر، ماماها در حوزه بهداشت، با چند پیشگی مواجه هستند و همین مسائل؛ ماماها را برای ادامه خدمت بی انگیزه می‌کند.

وی از سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حرفه مامایی نام برد و افزود: متأسفانه مراکز طرف قرارداد، نسخه ماماها را قبول ندارند؛ در حالی که این موضوع از سوی بیمه‌ها پذیرفته شده است. مثلاً وقتی بیمار نسخه ماما را به آزمایشگاه می‌برد، قبول نمی‌کنند و همین مسئله موجب بی انگیزه شدن ماماها می‌شود.

عابدی گفت: سازمان نظام پزشکی باید چنین چالش‌هایی را پیگیری و از حقوق اعضای خود دفاع کند. همکاران بنده می‌گویند که حق عضویت دادن به سازمان نظام پزشکی، چه فایده دارد وقتی مطالبات ما را دنبال نمی‌کند.

در ادامه، عباس وثوق مقدم متخصص پزشکی اجتماعی و رئیس گروه حکمرانی سلامت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، اظهار داشت: در حال حاضر موضوعی که توسط رئیس جمهوری نیز به عنوان راهبرد اصلاح نظام سلامت پیگیری می‌شود اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است و یکی از نواقص عمده‌ای که سازمان پزشکی دارد این است که به پزشکی خانواده توجه جدی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی باید بیشتر به نقش حرفه‌ای توجه کند تا نقش صنفی، افزود: سازمان نظام پزشکی باید نقش محوری در توسعه ملی داشته باشد. در طول ۲۵ سال گذشته، موضوع تعرفه مانند پوست خربزه‌ای زیر پای سازمان نظام پزشکی بوده و وقت خود را صرف این موضوع می‌کند و صیانت از حقوق مردم کمتر مورد توجه بوده است.

مجید دلاور پزشک عمومی، با عنوان این مطلب که ۳۰ هزار پزشک عمومی در کشور طبابت نمی‌کنند، گفت: در برخی از رشته‌های تخصصی، شاهد خالی ماندن ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت‌ها هستیم که نشان می‌دهد انگیزه‌ای برای تخصص گرفتن وجود ندارد.

وی، خواستار دخالت حکمرانی در چنین موضوعاتی شد و افزود: در توزیع پزشک، قطعاً دچار مشکل هستیم، اما آمده اند و پذیرش ظرفیت پزشکی را ۲ برابر کرده اند.

دلاور، با عنوان این مطلب که عملکرد سازمان نظام پزشکی در چنین موضوعاتی ملموس نبوده است، تاکید کرد: یکی از علل آن، تعارض منافع برخی در سازمان نظام پزشکی است.

مهدیه جمشیدیان متخصص دندانپزشکی ترمیمی نیز، با عنوان این مطلب که صدای ما خیلی در سازمان نظام پزشکی شنیده نمی‌شود، گفت: متأسفانه با دانشجویانی مواجه هستیم که خیلی انگیزه‌ای برای فارغ التحصیلی ندارند، چون شرایط همکاران را می‌بینند که با چه مشکلاتی مواجه هستند.

وی با اشاره به هزینه بالای تأسیس مطب برای دندانپزشکان، افزود: برای رشته ما تعرفه ثابت تعریف می‌شود، در حالی که جز فنی و حرفه‌ای باید تفکیک شود؛ چون هزینه‌ها هر روز بالا می‌رود و متأسفانه همین مسئله باعث شده تا کلینیک‌های دندانپزشکی توسط افراد غیر دندانپزشک، تأسیس و اداره شود.

جمشیدیان گفت: سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند با افراد غیر دندانپزشک برخورد کند.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی باید بر افزایش ظرفیت دانشجوی دندانپزشکی نظارت کند و لازم است که وزن اعضای دندانپزشک در این سازمان بیشتر شود.

سمیرا مصباح جراح و متخصص زنان، گفت: خیلی جاها سازمان نظام پزشکی باید به عنوان مدعی پشت پزشکان باشد و از حقوق ما دفاع کند.

وی افزود: متأسفانه سرمایه دارانی هستند که پزشکان را زیر دست خودشان آورده اند و همین مسئله سبب شده تا شأن جامعه پزشکی زیر سوال برود.