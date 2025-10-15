نیروی انسانی توانمند عامل موثر در پیشرفت بیمه سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ن سازمان بیمه سلامت ایران؛ محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در دیدار با کارکنان بیمه سلامت در استان فارس با گرامیداشت هفته جهانی حافظ اظهار داشت: سطح خدمات بیمه سلامت همواره در حال گسترش است و این امر بار مضاعفی را بر کارکنان تحمیل می‌کند.

وی حضور در جمع کارکنان بیمه سلامت استان فارس را به فال نیک گرفت و گفت: شهر زیبای شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت «ع» پایتخت فرهنگ و هنر ایران اسلامی است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران افزایش بهره وری را یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند و بیان داشت: طیف گسترده‌ای از خانواده بزرگ بیمه سلامت از خدمات رایگان بهره مند می‌شوند.

ناصحی از اجرای سیاست‌هایی به منظور بهبود وضعیت رفاهی کارکنان بیمه سلامت خبر داد و افزود: ترمیم حقوق دریافتی کارکنان سلامت در دستور کار است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در بخش پایانی سخنانش از مسئولان تقاضا کرد نسبت به دستگاه‌های حمایتی نظیر بیمه سلامت روزکرد تسهیل گری اتخاذ کنند و با کاهش مشکلات زمینه ارتقا وضعیت سلامت جامعه را فراهم سازند.