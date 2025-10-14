شهادت یک فلسطینی در حمله پهپاد اسرائیلی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی از شهادت یک فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی در منطقه معن در شرق خان یونس در جنوب غزه خبر دادند.

منابعی در بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس اعلام کردند که در اثر جراحات وارده به یک فلسطینی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی، این شخص لحظاتی پیش به شهادت رسید.

دقایقی قبل یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی با گشودن آتش به سمت تعدادی از فلسطینیان در منطقه معن، تعدادی را مجروح کرد.

وزارت بهداشت غزه همچنین امروز اعلام کرد که طی یک روز گذشته، ۶ نفر در حملات رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند که نقض صریح آتش بس از سوی این رژیم است.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که گذرگاه رفح را هم باز نخواهد کرد.