غزه؛ ویرانه های برجای مانده و هزینه های سنگین بازسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یحیی السراج، شهردار غزه خبر داد که رژیم صهیونیستی حدود ۹۰ درصد از کامیونها و تجهیزات سنگین در نوار غزه را منهدم کرده است.
السراج افزود: برای تعمیر چاهها و شبکههای آب و فاضلاب دست کم به ۱۰۰ هزار تن سیمان نیاز داریم.
از طرفی دیگر سخنگوی شهرداری غزه گفت که ۹۰ درصد از خیابانهای شهر غزه به طور کلی و جزئی نابود شده است.
وی اشاره کرد که بدون بازگشایی خیابانهای اصلی شهر غزه نمیتوان عملیات بازسازی و آواربرداری را شروع کرد.
این مقام فلسطینی اظهار داشت که ۵۰ میلیون تن آوار در پی جنگ رژیم صهیونیستی به وجود آمده است.
همزمان برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که برآوردهای اولیه نشان میدهد هزینه بازسازی نوار غزه پس از جنگ اخیر ممکن است به حدود ۷۰ میلیارد دلار برسد.
این نهاد همچنین تأکید کرد که حجم ویرانیها در غزه بیسابقه است و تخمینها حاکی از وجود بیش از ۵۵ میلیون تُن آوار در سراسر مناطق مختلف این نوار ساحلی است.
سازمان بهداشت جهانی زنگ خطر را به صدا درآورد
از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ بیمار در نوار غزه به تخلیه و انتقال فوری پزشکی نیاز دارند و هشدار داد که ادامه بستهماندن مسیرهای درمانی، جان هزاران نفر را تهدید میکند.
این سازمان تأکید کرد باید نظارت بر شیوع بیماریها در غزه تقویت شود، زیرا شرایط بهداشتی وخیم و کمبود آب و دارو خطر گسترش بیماریهای واگیردار را افزایش داده است.
سازمان جهانی بهداشت همچنین خواستار بازگشایی گذرگاهها به خارج از نوار غزه شد تا بیماران بتوانند برای درمان به بیمارستانهای خارج از منطقه منتقل شوند.
به گفته این نهاد بینالمللی، جنگ اخیر باعث شده بیش از ۱۵ هزار نفر در غزه دچار قطع عضو شوند، که بسیاری از آنان به درمان فوری، توانبخشی و وسایل پزشکی تخصصی نیاز دارند.
گفتنی است جنگ غزه روز گذشته پس از امضای توافق صلح در شرم الشیخ توسط سران آمریکا، مصر، قطر و ترکیه به طور رسمی با گذشت بیش از دو سال به پایان رسید.
