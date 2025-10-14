«گوستاو وپترو» خطاب به ترامپ: فروش سلاح به اسرائیل،همدستی در جنایت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا امروز سه شنبه با انتقاد شدید از ارسال سلاح از سوی آمریکا به رژیم صهیونیستی در دوران جنگ علیه مردم مظلوم در نوار غزه، این اقدام را «همدستی» در جنایات خواند.

وی سپس تاکید کرد که تحویل سلاح به این رژیم، در حالی که نتانیاهو مرتکب نسل کشی می‌شود، امری شایسته تشویق نیست.

«گوستاوو پترو» در واکنش به اظهارات دیروز دونالد ترامپ در نشست کنست که ادعا کرده بود سلاح‌ها به خوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند، پرسید: استفاده خوب از سلاح در مورد غزه به چه معنی است؟

وی سپس افزود که این سلاح‌ها تاکنون منجر به زخمی شدن ۲۰۰ هزار غیرنظامی و شهید شدن حدود ۷۰ هزار نفر در غزه شده است.

این در حالیست که ترامپ دیروز در کنست (پارلمان اشغالگران صهیونیست) از اینکه رژیم صهیونیستی به نحو مطلوبی از سلاح‌های آمریکایی استفاده کرده بود، از نتانیاهو و این رژیم تشکر کرد!