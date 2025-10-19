به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، گوستاوو پِترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، با انتقاد شدید از مقامات آمریکا اعلام کرد که آن‌ها مرتکب «جرم قتل» شده و حاکمیت کلمبیا در آب‌های سرزمینی‌اش را نقض کرده‌اند.

پترو در اظهارات خود افزود که «الخاندرو کارانزا» ماهیگیر کلمبیایی هیچ‌گونه ارتباطی با تجارت مواد مخدر نداشته و در مشغول فعالیت روزمره صیادی خود بوده است.

وی گفت قایق کلمبیایی در حال طی مسیر بوده و از آنجا که یکی از موتورها از کار افتاده بود، سیگنال درخواست کمک آن روشن شده بود.

پترو در پایان از واشنگتن خواست توضیحات لازم را ارائه کند.