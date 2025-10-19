  1. بین الملل
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۵:۵۴

رئیس‌جمهور کلمبیا: آمریکا مرتکب قتل شده و حریم آبی ما را نقض کرده است

رئیس جمهوری کلمبیا از اقدامات آمریکا در نا امن کردن دریای کارائیب انتقاد کرد و گفت که واشنگتن دست به قتل عمد زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، گوستاوو پِترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، با انتقاد شدید از مقامات آمریکا اعلام کرد که آن‌ها مرتکب «جرم قتل» شده و حاکمیت کلمبیا در آب‌های سرزمینی‌اش را نقض کرده‌اند.

پترو در اظهارات خود افزود که «الخاندرو کارانزا» ماهیگیر کلمبیایی هیچ‌گونه ارتباطی با تجارت مواد مخدر نداشته و در مشغول فعالیت روزمره صیادی خود بوده است.

وی گفت قایق کلمبیایی در حال طی مسیر بوده و از آنجا که یکی از موتورها از کار افتاده بود، سیگنال درخواست کمک آن روشن شده بود.

پترو در پایان از واشنگتن خواست توضیحات لازم را ارائه کند.

    • GB ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      تا زمانی که امریکای لاتین کارهای متقابل و بازدارنده انجام نده همینه ،بدتر هم میشه ،باید نقره داغشون کرد ،از داخل

