به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گوستاوو پِترو، رئیسجمهور کلمبیا، دونالد ترمپ، رئیسجمهور آمریکا، را مسئول حملات رژیم صهیونیستی در غزه دانست و او را شریک در جنایت نسلکشی خواند.
پترو در سخنرانی خود در کاخ «کاسا د نارینو» در بوگوتا گفت: اگر وضعیت فعلی در همدستی با نسلکشی ادامه یابد، تنها جایی که آقای ترامپ سزاوار آن است، زندان است.
وی همچنین خواستار بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفرش به آمریکا بر اساس حکم صادره از دادگاه کیفری بینالمللی شد.
در سال ۲۰۲۴، دادگاه کیفری بینالمللی برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در فلسطین حکم بازداشت صادر کرده بود.
پترو اضافه کرد: ایالات متحده عملاً به حقوق بینالملل اعتراف نمیکند. نظام رم مشخص میکند چه اقداماتی جنایت علیه بشریت یا جنایات جنگی محسوب میشوند. هر شهروندی که در این دادگاهها محاکمه شود، میتواند توسط هر کشور دیگری در مسیر عبورش بازداشت شود، صرفنظر از تابعیتش؛ بنابراین نتانیاهو نیز میتواند در آمریکا بازداشت شود.
رئیسجمهور کلمبیا همچنین اعلام کرد: توافق تجارت آزاد با آمریکا مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و توافق تجارت آزاد با اسرائیل لغو خواهد شد.
پترو بار دیگر بر ضرورت تشکیل ارتش مشترک برای آزادسازی فلسطین تأکید کرد و گفت: سازمان ملل نمیتواند در برابر دولتی که در نسلکشی همدست است، زانو بزند. پس بیایید اقدام کنیم و بعد خواهیم دید که تنها میمانیم یا نه.
وی چهارشنبه گذشته نیز در مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار اتحاد ارتش کشورهای مخالف نسلکشی در غزه برای آزادسازی فلسطین شده بود.
