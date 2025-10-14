ادعای دوباره ترامپ برای خلع سلاح حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که «اگر حماس سلاح‌های خود را تحویل ندهد، ما آن‌ها را از آنان خواهیم گرفت.

ترامپ این اظهارات را یک روز پس از سفرش به سرزمین‌های اشغالی و مصر و شرکت در مراسم توقف جنگ در غزه و در جمع خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرد.

وی با تهدید گروه مقاومت حماس ادعا کرد: اگر آنها خودشان سلاحشان را کنار نگذارند، ما آن را از آن‌ها خواهیم گرفت که این کار به سرعت و شاید با خشونت انجام شود.

ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که پیشتر یک مقام جنبش حماس گزارش داد که موضوع خلع سلاح این جنبش خارج از بحث‌های انجام شده در مذاکرات بوده و اصلاً مطرح نیست.

مقام‌های حماس پیشتر نیز تأکید کرده بودند که سلاح مقاومت، قانونی و برای دفاع از ملت فلسطین است.

در همین راستا، «موسی ابومرزوق» از اعضای ارشد جنبش حماس نیز چند روز پیش در مصاحبه‌ای تلویزیونی تصریح کرد که هیچ کسی جرأت نخواهد کرد که ملت فلسطین را خلع سلاح کند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش و در واکنش به سفر آینده ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به واشنگتن، گفت که ما می‌دانیم اوکراین خواستار دریافت موشک‌های توماهاوک است.

وی پیشتر گفته بود که احتمالاً به ولادیمیر پوتین بگویم که اگر با صلح اوکراین موافقت نکند، اوکراین را به موشک‌های توماهاوک مجهز کنم.