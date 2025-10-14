  1. بین الملل
ترامپ از حمله به یک کشتی ونزوئلایی خبر داد

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور یک کشتی ونزوئلایی را هدف قرار داده و ۶ نفر در این ارتباط کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه از حمله مرگبار نیروی دریایی این کشور به یک کشتی در سواحل ونزوئلا خبر داد.

رئیس جمهور آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخودر و در راستای تنش آفرینی در مرزهای همسایه خود یعنی ونزوئلا، در این خصوص ادعا کرد: ما یک حمله مرگبار به یک کشتی متعلق به یک سازمان تروریستی قاچاق مواد مخدر در سواحل ونزوئلا انجام دادیم!

دونالد ترامپ ادعا کرد: این حمله در آب‌های بین المللی انجام شد و ۶ تروریست را در عرشه آن کشت! هیچ نیروی آمریکایی آسیبی ندید!

این در حالیست که پیشتر نیز واشنگتن از هدف قراردادن کشتی‌های ونزوئلا خبر داده بود.

کاراکاس تا کنون بارها اعلام کرده است که آمریکا کشتی‌های این کشور را در آب‌های ساحلی این کشور هدف قرار می‌دهد تا بهانه کافی برای آغاز درگیری با این کشور را به دست آورد.

