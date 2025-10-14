به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جیمز مایکل جانسون» (James Michael Johnson) رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی بی اشاره به جنایت‌های گسترده اشغالگران صهیونیست علیه مردم بی دفاع در نوار غزه، با طرح ادعایی عوام فریبانه ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ به توافق غزه دست یافته است! احدی بهتر از رئیس جمهور ترامپ شایسته جایزه نوبل نیست!

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اشاره به تعطیلی طولانی مدت دولت در این کشور به دلیل عدم توافق دو حزب در خصوص بودجه، گفت: دموکرات‌ها فرصت دارند تا نظر خود را تغییر دهند و به تعطیلی دولت پایان دهند. دموکرات‌ها می‌خواهند مهاجران غیرقانونی را قانونی کنند و تمام اصلاحات انجام شده توسط جمهوری‌خواهان را خنثی کنند.

«جیمز مایکل جانسون» در این باره اضافه کرد: دموکرات‌هایی که لایحه بودجه را به تعویق انداخته‌اند، می‌خواهند ۲۵ میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان را برای حمایت از پروژه‌های بین المللی اختصاص دهند. ما می‌خواهیم دولت را سرپا نگه داریم و لایحه بودجه را برای تصویب بررسی کنیم.

در پی تداوم تعطیلی دولت آمریکا که به تنگنای مالی بسیاری از کارمندان فدرال و نظامیان این کشور منجر شده است، برخی مراکز توزیع غذای رایگان در سراسر آمریکا با افزایش ۳۰ درصدی مراجعه‌کنندگان مواجه شده‌اند.

دولت آمریکا اول اکتبر به دلیل اختلافات سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره تعطیل شد و هم‌اکنون حدود دو هفته است که در تعطیلی به سر می‌برد. دموکرات‌ها خواستار دریافت ضمانت‌هایی درباره یارانه‌های بیمه درمان هستند و در سوی مقابل، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و کاخ سفید، مخالفان را متهم به تحریک و تهییج مهاجران غیرقانونی کرده‌اند.

شکست در مذاکرات به تهدیدهایی از جانب دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رهبران حزب جمهوری‌خواه منجر شده مبنی بر اینکه ممکن است حقوق معوقه به حدود ۷۵ هزار کارمند فدرال پرداخت نشود. این تعطیلی بر دیگر جنبه‌های زندگی روزمره مردم نیز از جمله سفرهای هوایی، پارک‌های ملی و برنامه غذایی مکمل برای زنان، نوزادان و کودکان (WIC) تأثیر گذاشته است.