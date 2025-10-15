نتانیاهو تهدیدات ترامپ علیه مقاومت حماس را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، درحالی که مقامات ارشد گروه‌های مقاومت فلسطین بر خط قرمز بودن خلع سلاح خود تأکید دارند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» آمریکا به تهدیدات خود علیه حماس ادامه داد و از زبان رئیس جمهوری ایالات متحده ادعا کرد: طبق گفته رئیس‌جمهور ترامپ اگر مرحله دوم توافق به‌صورت مسالمت‌آمیز اجرا نشود، درهای جهنم گشوده خواهد شد.

وی مدعی شد: با آمریکا توافق کردیم که به صلح فرصت دهیم و مفاد طرح ۲۰ ماده‌ای بسیار روشن است.

نتانیاهو ادعا کرد: موضوع تنها به آزادی اسیران اسرائیلی محدود نمی‌شود، بلکه پس از آن باید خلع سلاح و حذف ساختار نظامی نیز انجام شود.

وی گفت: بر سر اجرای بخش نخست طرح به توافق رسیدیم و همچنین بر آن شدیم که فرصت اجرای بخش دوم آن به‌صورت مسالمت‌آمیز فراهم شود.

سخنان نتانیاهو ساعاتی پس از تهدیدات ترامپ علیه حماس صورت می‌گیرد.

ترامپ با تهدید دوباره مقاومت حماس ادعا کرد: اگر آنها خودشان سلاحشان را کنار نگذارند، ما آن را از آن‌ها خواهیم گرفت که این کار به سرعت و شاید با خشونت انجام شود.

ادعای ترامپ و نتانیاهو درباره خلع سلاح مقاومت در حالی بیان می‌شود که ساعاتی پیش محمد الهدی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این باره گفت: گروه‌های مقاومت فلسطین با خلع سلاح موافقت نکردند و هرگز خلع سلاح با تهدید را نخواهیم پذیرفت.

پیشتر نیز «موسی ابومرزوق» از اعضای ارشد جنبش حماس در مصاحبه‌ای تلویزیونی تصریح کرد که هیچ کسی جرأت نخواهد کرد که ملت فلسطین را خلع سلاح کند.