۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۶

فرشی: صدای انفجار در آذربایجان شرقی مربوط به امحای مهمات نظامی است

تبریز-مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: صدای انفجارهایی که امروز در تبریز شنیده می‌شود، مربوط به امحای مهمات نظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی روز چهارشنبه اعلام کرد: صدای انفجارهایی که امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر) و فردا (پنجشنبه ۲۴ مهر) در اطراف تبریز شنیده می‌شود، مربوط به عملیات امحا و پاکسازی مهمات نظامی به جا مانده از جنگ تحمیلی دوازده روزه است.

وی افزود: در این دو روز به دلیل انجام عملیات انفجاری کنترل شده، صدای انفجار در اطراف تبریز شنیده خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

مدیرکل بحران استانداری از مردم خواست در صورت شنیدن صداهای انفجاری، آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.

