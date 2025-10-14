به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده روز سهشنبه در نشست مشترک فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج شهید ناصر زمانلو و حوزه یک مقاومت بسیج کارکنان ادارات کل سپاه عاشورا اظهار داشت: در ایام جنگ ۱۲ روزه طبق تکلیفی که داشتیم هم راستا با سایر دستگاهها بویژه نهادهای امنیتی در جهت انجام دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین سازمان پدافند غیرعامل پیش رفتیم.
وی افزود: در این ایام دستگاههای امنیتی، اجرایی، نهادها، تشکلها و مردم استان سنگ تمام گذاشته و با تعاملی تنگاتنگ این دوران بحرانی را بدون کوچکترین ناهماهنگی پشت سر گذاشتند.
فتحزاده در ادامه از آمادگی کامل سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی در جهت برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز کارکنان بسیج استان خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی از فعالان بسیج درخواست کرد مدیریت ارشد استان را در تکمیل و اتمام پروژههای حیاتی و استراتژیک استان بویژه در حوزه آب و راه همراهی کنند تا همچون گذشته اقتدار و خودکفایی آذربایجان شرقی به منصه ظهور برسد.
در این نشست فرمانده حوزه یک مقاومت بسیج کارکنان ادارات کل سپاه عاشورا به ارائه گزارشی از فعالیتهای حوزه در بخشهای مختلف پرداخت و گفت: نام نیروی ارزشی بسیج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را همواره سرافراز و امیدوار نگه میدارد و جبهه مقاومت مدیون زحمات ایثارگران و بسیجیان است.
نظر شما