به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر یکشنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی آذربایجانشرقی، گفت: یکی از ضروریات نظام اطلاعرسانی، اصلاح الگوی اطلاع رسانی در دوران بحران است که باید با رعایت اصولی نظیر سرعت، شفافیت، دقت و رعایت منافع ملی این کار را پیش ببریم.
محمدزاده در ادامه با اشاره به ضرورت تشکیل یک تیم برای مدیریت اخبار در دوران بحران، بیان کرد: لازم است بعد از تشکیل یک تیم متشکل از خبرنگاران مجرب، به آنها آموزشها و تجهیزات لازم ارائه شود تا بتوانیم در مواقع بحران، جامعه را در شرایط اطلاعرسانی دقیق و شفاف قرار دهیم و از حواشی جلوگیری کنیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان گفت: آنچهکه در جنگ دوازده روزه در حوزه خبررسانی شاهد بودیم بهرغم همه کمبودها و نقایص، تجربیات خوبی در اختیار ما قرار داده که میتوانیم از آن تجربیات در بحرانهای آتی نیز بهره ببریم و در واقع چالشهای نظام اطلاعرسانی به مرور رفع میشود.
نظر شما