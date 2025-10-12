  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

محمدزاده: چالش‌های نظام اطلاع‌رسانی به مرور رفع می‌شود

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به چالش‌های نظام اطلاع‌رسانی، از تشکیل تیم ویژه از خبرنگاران مجرب برای مدیریت اخبار در دوران بحران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر یکشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی آذربایجان‌شرقی، گفت: یکی از ضروریات نظام اطلاع‌رسانی، اصلاح الگوی اطلاع رسانی در دوران بحران است که باید با رعایت اصولی نظیر سرعت، شفافیت، دقت و رعایت منافع ملی این کار را پیش ببریم.

محمدزاده در ادامه با اشاره به ضرورت تشکیل یک تیم برای مدیریت اخبار در دوران بحران، بیان کرد: لازم است بعد از تشکیل یک تیم متشکل از خبرنگاران مجرب، به آن‌ها آموزش‌ها و تجهیزات لازم ارائه شود تا بتوانیم در مواقع بحران، جامعه را در شرایط اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف قرار دهیم و از حواشی جلوگیری کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان گفت: آنچه‌که در جنگ دوازده روزه در حوزه خبررسانی شاهد بودیم به‌رغم همه کمبودها و نقایص، تجربیات خوبی در اختیار ما قرار داده که می‌توانیم از آن تجربیات در بحران‌های آتی نیز بهره ببریم و در واقع چالش‌های نظام اطلاع‌رسانی به مرور رفع می‌شود.

