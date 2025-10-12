آیین تکریم و معارفه فرماندار جدید بناب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان بناب عصر یکشنبه با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی؛ شیخ رضا باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و محلی در سالن اجتماعات دانشگاه بناب برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های علیرضا خاکپور در دوران ۱۰ ماهه تصدی فرمانداری بناب قدردانی شد و دکتر محمدحسین قلعه‌ای به‌طور رسمی به عنوان فرماندار جدید شهرستان معرفی گردید.

تغییر در ساختار مدیریتی فرمانداری‌ها

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در این آئین با اشاره به ضرورت تغییر در چینش فرمانداران استان اظهار داشت: شرایط به‌گونه‌ای بود که نیاز به بازآرایی مدیریتی در سطح فرمانداری‌ها احساس می‌شد و بر همین اساس، علیرضا خاکپور به فرمانداری شهرستان اهر منصوب شد.

وی با تأکید بر شایستگی و توانمندی‌های فرماندار جدید افزود: مردم بناب مطمئن باشند فردی با ظرفیت بالا و سابقه مدیریتی مؤثر برای این مسئولیت انتخاب شده است. انتظار می‌رود با مدیریت هدفمند و نگاه توسعه‌محور دکتر قلعه‌ای، شهرستان بناب شاهد تحولات چشمگیر در حوزه‌های مختلف باشد.

استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت همدلی و همراهی مردم و مسئولان با فرماندار جدید تأکید کرد و گفت: همکاری همه‌جانبه مردم و نهادهای اجرایی، شرط اصلی موفقیت در مسیر توسعه بناب است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بحران کم‌آبی در منطقه گفت: در ۴۷ سال گذشته سابقه نداشته است که سد بوکان تا این اندازه کاهش آب داشته باشد. خط انتقال زرینه‌رود، منبع تأمین آب ۱۷ شهر و ۱۲۰ روستا است و شهرستان بناب به‌صورت صد درصدی به این منبع وابسته است و بیشترین آسیب را از کم‌آبی متحمل می‌شود.

وی تأکید کرد: ما دل‌خوش به ارزیابی‌های ظاهری نیستیم و دو اصل رضایت خداوند و وجدان کاری را دقیق‌ترین معیار برای ارزیابی عملکرد می‌دانیم.

استاندار آذربایجان شرقی با تمجید از ویژگی‌های مردم بناب گفت: بنابی‌ها مردمی کارآفرین، پرتلاش و خوش‌فکر هستند که در هر عرصه‌ای ورود کرده‌اند، سربلند بیرون آمده‌اند. باید از منیت و خودخواهی عبور کنیم و همه مدیران شهرستان با تعامل و همدلی در مسیر توسعه و خدمت به مردم گام بردارند.

وی افزود: در کنار برند کباب بناب، ظرفیت‌های فراوانی همچون صنعت فولاد وجود دارد که می‌تواند به برندهای اقتصادی و صادراتی تبدیل شود. در حوزه اقتصادی و کارآفرینی از تمامی سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم تا با اطمینان خاطر وارد عرصه تولید شوند؛ استان از سرمایه‌های انسانی و اقتصادی استقبال می‌کند و همه باید دست‌به‌دست هم دهیم تا توسعه محقق شود.

سرمست تأکید کرد: جبهه‌بندی‌ها و اختلافات داخلی تنها به مردم آسیب می‌زند. اجماع نظر نخبگان و وحدت مدیریتی، زیربنای توسعه هر شهرستان است. ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید فعال شوند تا نتیجه ملموس آن در زندگی مردم دیده شود.

وی در ادامه با اشاره به انتصاب فرماندار جدید بناب افزود: فرماندار جدید دارای تحصیلات عالی دانشگاهی و تجربه‌های مدیریتی ارزشمند از جمله بخشداری و مدیرکلی پدافند غیرعامل است و قطعاً می‌تواند با رویکردی علمی و میدانی، مسیر توسعه بناب را شتاب بخشد.

مردم بناب مطالبه‌گر توسعه و آبادانی هستند

شیخ رضا باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات علیرضا خاکپور اظهار داشت: از تلاش‌های فرماندار پیشین سپاسگزاریم و برای محمدحسین قلعه‌ای در مسئولیت جدید آرزوی توفیق داریم.

وی با اشاره به روحیه مطالبه‌گری مردم شهرستان گفت: مردم بناب دارای سطح درک و سواد اجتماعی بالایی هستند و از مسئولان انتظار دارند برای توسعه و آبادانی شهر با همت و تلاش مضاعف گام بردارند.

نماینده مردم بناب همچنین به برخی چالش‌ها و نیازهای شهرستان اشاره کرد و افزود: از فرماندار جدید انتظار داریم با نگاه دقیق و برنامه‌محور، مسائل و نواقص شهرستان را شناسایی کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعفی داشته باشد.

تأکید بر احیای دریاچه ارومیه

باقری بنابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت احیای دریاچه ارومیه گفت: مطالبه اصلی مردم آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان و حتی تهران از دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور، احیای دریاچه ارومیه است؛ موضوعی که باید در اولویت تصمیمات اجرایی کشور قرار گیرد.

با برگزاری این مراسم، محمدحسین قلعه‌ای رسماً سکان فرمانداری بناب را در دست گرفت تا فصلی تازه از تلاش و خدمت در مسیر توسعه این شهرستان آغاز شود.