به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ صباانرژی با تبیین ابعاد پروژه بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز گفت: تفاهم نامه‌ای میان وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده و قراردادهای اجرایی مربوط به آن نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: امروز معاون عمرانی استانداری، مدیران هلدینگ صباانرژی و صندوق بازنشستگی از نزدیک مراحل اجرایی این طرح را بررسی می‌کنند تا در هفته‌های آینده مناقصه آن را برگزار کنند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: اجرای این پروژه بزرگ، موجب کاهش چشمگیر آلایندگی، صرفه‌جویی مؤثر در مصرف آب و افزایش سه برابری تولید برق نیروگاه تا ۶۰۰ مگاوات خواهد شد که نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی استان ایفا می‌کند.