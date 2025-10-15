  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

سرمست: تولید برق نیروگاه تبریز تا سه برابر افزایش می‌یابد

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از اهتمام جدی دولت برای اجرای پروژه بازتوانی نیروگاه تبریز خبر داد و گفت: تولید برق نیروگاه تا سه برابر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ صباانرژی با تبیین ابعاد پروژه بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز گفت: تفاهم نامه‌ای میان وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده و قراردادهای اجرایی مربوط به آن نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: امروز معاون عمرانی استانداری، مدیران هلدینگ صباانرژی و صندوق بازنشستگی از نزدیک مراحل اجرایی این طرح را بررسی می‌کنند تا در هفته‌های آینده مناقصه آن را برگزار کنند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: اجرای این پروژه بزرگ، موجب کاهش چشمگیر آلایندگی، صرفه‌جویی مؤثر در مصرف آب و افزایش سه برابری تولید برق نیروگاه تا ۶۰۰ مگاوات خواهد شد که نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی استان ایفا می‌کند.

