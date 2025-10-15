محور ۳۰ ساله سه راهی ایواوغلی سال آینده به اتمام می رسد

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح به طول ۵۱ کیلومتر در ۶ قطعه تعریف شده است، افزود: عملیات اجرایی این طرح ۳۰ سال پیش آغاز و بلاتکلیف مانده بود که بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات راهسازی در ۳۸.۵ کیلومتر از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو در قالب چهار قطعه در حال اجراست، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴.۵ کیلومتر آن آسفالت شده و زیربار ترافیک رفته است.
وی با بیان اینکه این پروژه از طرحهای ۳۰ ساله بوده و اولویت ما بهرهبرداری کامل این طرح است، گفت: این طرح که قسمتی از کریدور بزرگراهی مرز بازرگان به شمار میرود تعهد کرده ایم سال ۱۴۰۵ عملیات اجرایی آن را به اتمام برسانیم.
آرامون خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ۱۸ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده و تزریق منابع مالی موجب اجرای هر چه بهتر و اتمام هر چه سریعتر طرح سهراهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۱۲ دستگاه انواع ماشینآلات راهسازی در این کارگاه راهسازی مشغول فعالیت و توسعه محور هستند، گفت: این محور، یکی از مسیرهای پرتردد و پرحادثه در شمال آذربایجانغربی به شمار میرود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی عنوان کرد: سهولت دسترسی به پایانههای مرزی، توسعه دسترسی به منطقه آزاد ماکو و بهسازی و مناسبسازی مسیرهای ارتباطی در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
آرامون سهولت ترانزیت کالا و کاهش تلفات جادهای را از مزیتهای اجرای این طرح اعلام و اضافه کرد: عملیات راهسازی در راستای توسعه محورهای مواصلاتی در جادههای استان در حال اجراست.
این طرح ۵۱ کیلومتری بخشی از کریدور بزرگراهی غرب کشور و منتهی به گمرک بازرگان یعنی مهمترین گذرگاه زمینی کشور است که ۲۴ ساعته فعال بوده و بیشترین ترانزیت زمینی کشور از این منطقه انجام میشود.
نظر شما