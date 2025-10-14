اتمام کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان غربی تا ۲ سال آینده

خبرگزاری مهر - گروه استانها: کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول یک هزار و ۵٣٠ کیلومتر، مرز بازرگان در آذربایجان غربی را به بندر امام خمینی (ره) در خوزستان متصل میکند و ۳۵ درصد این شبکه حمل و نقل جادهای به طول ۵۶۹ کیلومتر در این استان احداث میشود.
کریدور شمال - جنوب با طول هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز بازرگان با عبور از استانهای آذربایجانغربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان را به بندر امام خمینی (ره) در خوزستان به هم متصل میکند.
وجود نزدیک به یکهزار کیلومتر مرز مشترک و همجواری آذربایجانغربی با سه کشور، این استان را به دروازه اصلی ارتباط ایران با اروپا تبدیل کرده و عمده حمل و نقل جادهای کالا و مسافر کشور از طریق پایانههای مرزی استان یعنی یک چهارم پایانههای مرزی کشور انجام میشود.
کریدور بزرگراهی غرب کشور در جنوب آذربایجانغربی به طول ١٨٩ کیلومتر و شمال آذربایجانغربی به طول ۱۱۱ کیلومتر در دست اجراست.
این کریدور ضمن کاهش زمان سفر و سهولت جابهجایی بین استانهای شمال غرب به جنوب غرب موجب تسهیل ترانزیتی اوراسیا و همچنین جابجایی مسافر از کشورهای ترکیه و عراق به آبهای آزاد میشود.
کریدور بزرگراهی غرب کشور تا دو سال آینده تکمیل میشود
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان گفت: این طرح به صورت قطعه بندی در شمال و جنوب استان در دست اجراست و پیش بینی میشود با روند اجرای فعلی تا دو سال آینده تکمیل و اتمام مییابد.
پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۶۹ کیلومتر از این پروژه در استان آذربایجان غربی واقع شده است، ادامه داد: هم اکنون ۸۰ درصد از این طرح آسفالت و به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶ کیلومتر دیگر از این طرح در دست اجراست، عنوان کرد: ۶۵ کیلومتر باقی مانده طرح نیز در دست پیمان سپاری است که امسال امیدواریم وارد فاز اجرایی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: وجود یکهزار کیلومتر مرز مشترک و همجواری آذربایجانغربی با سه کشور، این استان را به دروازه اصلی ارتباط ایران با اروپا تبدیل کرده است.
وی با اشاره به اینکه ۵۶۹ کیلومتر بزرگراه و ۵۱۱ راه اصلی در آذربایجانغربی وجود دارد؛ ادامه داد: با این آمار برابر تمام راههای استان، محور در دست احداث داریم که در مجموع ۵۲ درصد به طور میانگین پیشرفت فیزیکی دارند.
آرامون با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط کنونی، توسعه زیرساختهای حمل و نقل در پایانههای مرزی یکی از کارآمدترین راهکارهای برون رفت از چالشهای اقتصادی به شمار میرود، افزود: عمده حمل و نقل جادهای کالا و مسافر کشور از طریق پایانههای مرزی استان یعنی یک چهارم پایانههای مرزی کشور انجام میشود.
۵,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق مولد سازی برای طرحهای راهسازی هزینه کردهایم
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه راهسازی به ارزش بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در محورهای استان در دست اجراست، ادامه داد: طی امسال ۵ هزار میلیارد ریال را از طریق مولدسازی تأمین و تزریق طرحهای راهسازی کردیم.
وی گفت: این استان با داشتن سه فرودگاه و مرز مشترک با کشورهای خارجی ویژگیهای بالقوه دارد و باید زیرساختهای لازم برای توسعه سرمایهگذاریهای لازم فراهم شود.
آرامون تاکید کرد: تکمیل زیرساختها زمینه ساز توسعه استان بوده و این مسلئه در اولویت مجموعه کاری راه و شهرسازی آذربایجانغربی است و با جدیت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه طرح کنارگذر شرقی ارومیه از طرحهای مهم و زمینهساز، به صورت بزرگراهی احداث میشود، افزود: این طرح بخشی از کریدور بزگراهی غرب کشور به شمار میرود و به صورت بزرگراهی احداث خواهد شد و موجب کاهش ۳۰ دقیقهای زمان سفر میشود.
آرامون با بیان اینکه این طرح ۷۶ کیلومتر بوده و از جنوب شرقی شهر ارومیه از محدوده رشکان در جاده ارومیه – مهاباد آغاز میشود، ادامه داد: کنار گذر شرقی ارومیه با عبور از حاشیه مجاز دریاچه ارومیه به شهرک صنعتی فاز ۳ ارومیه، محور ارومیه-سلماس خاتمه مییابد.
کریدور بزرگراه غرب کشور در آذربایجان غربی یکی از شریانهای اصلی و نقاط اتصال دو منطقه تجاری به شمار میرود، امید است با همت دولت سیزدهم نه تنها آذربایجان غربی شاهراه ارتباطی ایران به اروپا از بن بست محرومیت در راههای ارتباطی خارج شود بلکه زمینه رشد و رونق اقتصادی در این منطقه فراهم شود.
