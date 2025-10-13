به گزارش خبرگزاری مهر، جمال خلجی تاکید بر اهمیت پروژه کبودرآهنگ-قیدار-سلطانیه، افزود: این پروژه از طرح‌های کلیدی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان بوده و بخش عمده‌ای از آن در حوزه استحفاظی شهرستان خدابنده قرار دارد. این مسیر به عنوان بخشی از کریدور مهم شمال به جنوب کشور شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: طول کل پروژه بالغ بر ۱۰۸ کیلومتر بوده که در پنج قطعه اجرایی تقسیم‌بندی شده است. هرچند عملیات اجرایی در اکثر قطعات آغاز شده، برخی از آن‌ها هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده درباره روند اجرایی پروژه گفت: قطعه اول مسیر از سه راه قره بلاغ تا سلطانیه به صورت دو بانده تکمیل شده است، اما در قطعه دوم که از خروجی سلطانیه تا ابتدای قطعه سوم (کنارگذر قیدار) ادامه دارد، تاکنون اقدامات اساسی صورت گرفته است و حدود ۲۱ کیلومتر از این مسیر در سال‌های گذشته آسفالت شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل کاری سال جاری چهار کیلومتر دیگر به آن افزوده شود. انتظار می‌رود تا پایان فصل کاری سال آینده، قطعه دوم به طور کامل تکمیل گردد.

خلجی افزود: قطعه سوم به طول ۱۸ کیلومتر و قطعه چهارم به میزان ۲۰ کیلومتر در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده‌اند و عملیات اجرایی قطعه پنجم که سال گذشته پیمان‌سپاری شده، هم‌اکنون در مرحله خاک‌برداری قرار دارد.

وی در خصوص شرایط جغرافیایی و عوامل مؤثر در کندی پیشرفت پروژه‌ها اظهار داشت: واقع شدن پروژه در منطقه کوهستانی هزینه‌های اجرای راه را نسبت به مناطق مسطح و دشتی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. علاوه بر این، تأخیر در تخصیص اعتبارات، وجود معارضین و زیرساخت‌های عبوری از محدوده راه از دیگر عوامل مهمی است که بر روند پیشرفت پروژه‌ها تأثیرگذار بوده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده گفت: با وجود تلاش‌های مستمر جهت تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها، محدودیت‌های اعتباری اصلی‌ترین عامل بازدارنده در پیشبرد طرح‌های راهسازی این شهرستان است.

خلجی افزود: اداره راه و شهرسازی به عنوان یک دستگاه اجرایی، تنها با اعتبارات اختصاصی قادر به انجام فعالیت‌های خود می‌باشد و تا زمان تأمین منابع مالی لازم، سرعت پیشرفت پروژه‌ها محدود خواهد بود.